迪奥Dior陷“辱华”风波 陈漫宣传照飘“阴间风”

法国奢侈品牌“迪奥”（Dior）近日在微信公众号、微博等平台分享中国知名摄影师陈漫拍摄的宣传照，引发“丑化中国女性”、“辱华”争议，大陆网友痛批她的作品是走“阴间风”，斥责她“跪着赚钱”。

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迪奥本月在中国上海西岸艺术中心举办“迪奥与艺术展”，并邀请曾与多名巨星合作、在微博拥有1千多万粉丝的知名摄影师陈漫拍摄宣传照。在这张宣传照中，一名满脸雀斑、狭长细眼、妆容惨澹的中国女子，捧着黑色“Lady Dior”包款，手上还戴着又尖又长的护甲套，眼神邪魅的盯着镜头，不少中国网友直呼这照片让人毛骨悚然，是“阴间来的”。

尽管迪奥官微已经删除这张照片，不过展览宣传还在，观察者网表示，像迪奥这样的国外时尚品牌已不止一次丑化中国女性，如果有人还认为这只是文化差异或艺术角度问题，那只能说他们连最基本的审美观都丧失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我贱化。

陈漫本人微博的置顶贴文已涌入大量骂声，评论数量超过1.6万条，其中一条“虽然你的title是艺术家，但我觉得你精神上是个乞丐。将你给dior拍的那玩意摆客厅，问你爹妈想不想给它上柱香”的留言，有超过2.4万人按赞。

网友翻出过去陈漫为迪奥拍摄的作品，痛斥她的作品几乎都是迎合西方世界的刻板印象。大批网民留言“把我吓到了”、“怪不得觉得特别丑，像僵尸”、“大艺术家开始接地府工作了？”、“晚上会做噩梦的程度，她把包丢垃圾桶都不想去捡的程度”、“这在拍什么啊？阴间？”、“你在路上看到的中国人是长这样？”、“要脸吗？跪久了起不来是不是”、“来自阴间的摄影师”、“跪着赚钱丑化自己人”。

“那几张照片你随便抽一万个中国人问他美不美，能不能代表中国女性？大差不差得有90%的人说不好看，所以凭什么就说这代表中国美？”。

也有不少人认为“罪魁祸首”是迪奥，指出即使陈漫不拍，还是会有其他摄影师去接下这工作，这次宣传照是迪奥官方审核过并公布出来，证明迪奥认可了这样丑化亚裔的“辱华”内容。

早在2012年，陈漫为英国时尚杂志“i-D”拍摄12张中国少数民族照片也引起过争议，认为中国女性在陈漫的镜头中没有展现出中国女性之美。

41岁的陈漫是大陆知名摄影师，曾与不少大咖艺人合作。《网易娱乐》报导指出，事件发酵后，一些营销号却发文，称“对于美的标准从来就不是千篇一律的，没有人能够可以从客观的角度来争夺审美的话语权。”由于配图和文字内容都相同，让人怀疑是收钱后发通稿，这些帐号目前都处于禁言状态。