阿里巴巴香港股市大跌

中国电子商务巨头阿里巴巴周五在香港证券交易所开盘时股价暴跌超过10%，此前该公司在中国政府打击科技行业的情况下宣布季度业绩大幅下滑。 亚洲股市今天整体下跌，评论没有确指究竟是一直股市下跌导致阿里巴巴跌惨，还是阿里巴巴股市急挫连带亚洲股市下跌。但中国电子商务巨头阿里巴巴业绩令人失望，加剧了市场对中国政府广泛的监管整顿和中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧。

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据法新社今天报道称，阿里巴巴周五在香港证券交易所开盘时股价暴跌超过10%，该股在开盘时下跌10.26%，至140港元（15.80欧元），拖累了中国股市指数，此前前一天的业绩显示从一年前的287亿元人民币锐减至53.7亿元（7.413亿欧元），跌幅达81%。

据路透社今天报道称，亚洲股市周五下跌，中国电子商务巨头阿里巴巴业绩令人失望，加剧了市场对中国政府广泛的监管整顿和中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧。

这使得亚洲股市落后于隔夜华尔街的稳健表现，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.44%，周线料下跌1.2%。

然而，东京的日经指数表现出色，上涨了0.40%。日本将于周五编制创纪录的4,900亿美元支出计划，以缓解新冠疫情对经济的打击。隔夜，标普500指数和纳斯达克指数创下收盘新高，受到Nvidia(辉达/英伟达)等公司乐观的盈利消息提振。

但亚洲市场的基调较为低迷，香港恒生指数大跌1.5%，受指数权重股阿里巴巴的拖累。这家中国电子商务公司的股价暴跌逾10%，此前其第二季业绩因消费放缓、竞争加剧和监管部门的打击而不及预期。

分析师称，股价下跌反映出今年中国经济增长放缓，而中国政府对包括房地产和科技在内的许多行业进行了长达数月的广泛监管打击，也普遍影响了投资者的情绪。

据路透社说，中国电商阿里巴巴周四公布，截至9月底止的二季度收入为2,006.9亿元人民币，同比增长29%，低于预期；公司并预计2022财年总收入同比增长20-23%，该财年收入指引亦创下2014年上市以来新低。

响应中国政府“共同富裕“的号召，今年9月，阿里巴巴启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”，将在2025年前累计投入1,000亿元，助力共同富裕，方向包括科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金。