CNN：国际网联坚持调查彭帅安全下落 国际奥委会挨批？

世界女子网球协会（WTA）负责人史蒂夫-西蒙接受CNN采访表示，如果中国网球运动员彭帅案没有得到充分说明，彭帅的指控没有得到适当的调查，这个网球组织愿意在中国失去价值数亿美元的业务。西蒙说：我们绝对愿意取消我们的业务，并处理随之而来的所有复杂问题。因为肯定是，保护运动员比比赛更重要。

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据CNN报道称，女子网球协会（WTA）负责人史蒂夫-西蒙表示，"女运动员需要得到尊重，而不是被审查。"

根据11月2日的社交媒体帖子截图，作为中国最知名的体育明星之一，彭帅指控中国前副总理张高丽胁迫她在其家中发生性关系，此后她就没有在公开场合露面。彭帅在中国类似Twitter的平台--微博上的帖子在发布后30分钟内就被删除了，中国的审查人员迅速采取行动，消除了网上对该指控的任何提及。彭帅的微博账户有50多万粉丝，但仍被该平台上的检查者屏蔽了。

西蒙的强势干预使这位网球界的领袖很可能与中国当局发生冲突，中国当局迄今为止一直拒绝公开承认彭帅的指控。中国也将于明年2月举办2022年冬奥会。对中国的批评以前曾导致公众和政治上的严重反弹，以及失去访问权。

中国官方电视公布的网球明星彭帅的所谓电子邮件引起了人们的怀疑，人们对她的下落更加感到担忧。

西蒙说，WTA一直在与中国网球协会的同行交谈，他们保证彭帅在北京没有受到伤害。然而，WTA试图直接联系彭帅的努力被证明是无法成功的。西蒙说："我们已经通过每一个电话号码和电子邮件地址以及其他形式的联系方式试图与彭帅取得联系。现在有这么多的方式方法进行联系，但到目前为止，我们仍然无法得到回应。"

本周早些时候，中国国家媒体发布了一封据称是彭帅发给西蒙的电子邮件，该信收回了她的指控并声称她很好。这封所谓的邮件只在英文平台上发布，中国国内媒体没有任何报道，尽管彭帅在中国几乎是一个家喻户晓的名字。

CNN说，当被问及这封邮件时，西蒙质疑其真实性，将其描述为 "某种类型的阶段性声明"，并指出她尽管立即作出回应，但尚未收到后续回复。西蒙说，"是否她是被胁迫写下的，还是有人为她写的，我们都不知道，"西蒙说，"但在这一点上，我不认为它有任何意义与价值，在我们有机会与她直接交谈之前，我们不会放心"。

在过去的几十年里，网球在中国的受欢迎程度迅速增长，一些中国球员闯入了全球排名。尤其是女子比赛，这是一个很大的市场，部分归功于中国网球明星李娜的成功，她在2011年赢得法国网球公开赛，成为亚洲第一个大满贯单打冠军，随后又在2014年澳大利亚网球公开赛上获得第二个大满贯冠军。

近年来，WTA已经大举进入中国。2019年，WTA总决赛从新加坡迁至中国南方城市深圳，签订了为期十年的长期协议。在2018年接受《纽约时报》采访时，西蒙将与深圳当局的安排描述为中国女子网球的一个 "巨大机会"，据报道，该计划包括建造一个价值数百万美元的新网球馆。

据西蒙说，当你考虑到对奖金的承诺和对WTA的承诺，以及你考虑到体育场的建设和房地产因素，他们对WTA总决赛和WTA的承诺超过10亿美元。

周四，塞雷娜-威廉姆斯也加入了越来越多的国际网球运动员的行列，对彭帅的下落表示关注。她说，"听到我的同龄人彭帅的消息，我感到非常沮丧和震惊。我希望她安全并能尽快找到她，"威廉姆斯在Twitter上写道，"必须对此事进行调查，我们决不能保持沉默。"

网球巨星大坂直美星期二说她 "对目前的情况感到震惊"。她在推特上写道："审查制度无论如何都是不行的，我希望彭帅和她的家人安全无恙，"她在推特还粘帖上#WhereIsPengShuai的标签。

CNN报道说，这场争议有可能影响到即将举行的2022年冬奥会，冬奥会将在不到三个月的时间里在北京开幕。近几个月来，由于对中国涉嫌侵犯人权的担忧，抵制的呼声越来越高。周四，美国总统拜登证实他正在考虑通过外交途径抵制这一活动。

彭帅是三届奥运选手，曾代表中国参加2016年里约夏季奥运会、2012年伦敦奥运会和2008年北京奥运会，现在国际上对她的关注可能会加强这些呼吁。 然而，国际奥林匹克委员会（IOC）已经与向中国当局施加压力保持距离。 在对CNN的回应中，国际奥委会说，"经验表明，低声的外交为这种性质的问题提供了最好的机会，以找到一个解决方案。这就解释了为什么国际奥委会在这个阶段不会发表任何进一步的评论。"

人权观察指责国际奥委会 "对彭帅这位奥运选手的失踪保持沉默"。这个全球人权组织在一份声明中说，"国际奥委会接受中国政府的说辞而尤其是牺牲一名女奥运选手的严重指控，令人惊讶。"