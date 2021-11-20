一美国研究员刊文指武汉华南海鲜市场可能是新冠疫情的起源地

根据美国一研究人员发表评论文章，第一个已知的新冠病例是中国武汉华南海鲜批发市场的一个商贩，而不是一个似乎与该市场没有关系的会计，但这位会计染疫导致人们猜测该病毒可能是从一个实验室泄露出来。

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据路透社报道称，根据周四刊发的美国一研究人员评论文章说，武汉华南海鲜市场可能是新冠疫情的起源地。第一个已知的新冠病例是中国武汉华南海鲜批发市场的一个商贩，而不是一个似乎与该市场没有关系的会计，但这位会计染疫导致人们猜测该病毒可能是从一个实验室泄露出来。SARS-CoV-2新冠病毒的来源仍然是一个谜，是中国和美国关系紧张的主要因素之一。

中国和世界卫生组织(WHO)今年的一项联合研究几乎排除了新冠起源于实验室的理论，称最有可能的假设是它来自自然，可能是通过野生动物交易传染给了人类。

一个由世卫组织领导的专家小组在武汉及其周边地区待了四个星期，他们与中国科学家在3月发布的一份联合报告中说，SARS-CoV-2病毒可能是经由另一种动物从蝙蝠传染给人类的，但还需要进一步研究。

该报道说，美国亚利桑那大学生态学和进化生物学负责人Michael Worobey周四发表在《科学》杂志上的评论文章显示，该名会计被广泛认定是第一个感染新冠病毒的人，他反映是在当年12月16日出现初期症状，比最初知道的晚了几天。

Worobey在评论文章中称：“他的症状是在华南海鲜市场员工发生多起病例之后出现的，该市场的一个女性海鲜摊贩才是第一个已知病例，发病时间为12月11日。”据他指出，大多数早期有症状的病例都与该市场有关，特别是该市场存在野生动物交易的西区，这为疫情起源于该市场提供了强有力的证据。

路透社说，世卫组织上个月成立新的专家小组，以调查新冠病毒的来源。