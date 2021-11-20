中国在塞尔维亚工厂传罢工 当局铁保中国投资

中国在塞尔维亚工厂发生罢工事件，因中国在当地的工厂罕见发生罢工示威，事件成为塞尔维亚媒体的头版消息。

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据法新社今天报道称，当Dung Nguyen离开他的祖国越南来到塞尔维亚时，他认为他将为一家德国公司工作。但当他到达未来中国工厂的施工现场时，他的护照被没收了，他在那里忍受着艰苦的生活条件。该建筑工地的情况本周成为这个巴尔干国家的头条新闻。与其他数百名越南工人一起，37岁的Dung Nguyen参加了罢工，这是在塞尔维亚的中国公司中罕见的社会抗议。

近年来，北京在巴尔干地区投资了数十亿美元，其影响力已大大增强。长期以来在东西方之间扮演平衡角色的塞尔维亚，已经欣然接受从中国的 "新丝绸之路 "中获益。

但人权非政府组织指责贝尔格莱德当局对中国企业的条件视而不见。

越南工人正在北部城市兹雷尼亚宁为中国玲珑公司建造一个轮胎厂，这是北京在塞尔维亚投资的一个旗舰项目。据Dung Nguyen称，生活和工作条件令人难以忍受，这与他被招募时的承诺相反。"我们像在监狱里一样生活（....）。这名37岁的工人在从工厂内发出的视频信息中告诉法新社，“我们的护照在到达时都被中国人拿走了。我不能再说话了，我怕我的话会连累别人。”

法新社记者指出，私人保安人员阻止记者进入现场。但在地区电视台N1拍摄的录像中，可以看到员工们挤在临时宿舍里。

塞尔维亚非政府组织A11和ASTRA本周发布了一份报告，要求当局采取 "紧急行动"。" 报告文中说：“大量经核实的事实表明，这些工人可能是人口贩运的受害者。” 据非政府组织称，这些越南工人没有暖气、电或热水。

这里的条件远远不能满足人类的需要。人权律师达尼洛-库尔奇（Danilo Curcic）告诉地区电视台N1，“毫不夸张地说，人们对动物都不会施加这种条件。”

据塞尔维亚非政府组织A11称，这是六个月内该工地的第三次罢工，前两次是因欠薪和缺乏食物。

欧洲议会议员维奥拉-冯-克拉蒙（Viola von Cramon）告诉法新社：“一个欧盟候选国似乎在其领土上容忍这种情况，并对欧洲可能的强迫劳动保持沉默，这是不可接受的。”

玲珑公司说它正在与当局联系，并补充说它没有直接雇用这些越南人，他们是由一家中国分包商雇用的。据该公司一份声明说， "玲珑公司对其分包商的唯一义务是向他们支付所做工作的补偿。"

越南外交部说，没有收到任何关于 "暴力或骚扰 "的报告，但补充说越南正在密切关注这一情况。

据法新社，长期以来，越南移民一直在前往欧洲寻求更好的生活。2019年，在英国的一辆冷藏车中发现了39具越南人的尸体，突出了利用贫困家庭的希望而兴起的非法移民网络。

塞尔维亚当局驳斥了关于虐待的指控。总理安娜-布尔纳比奇表示，这是一个针对中国在塞尔维亚投资的阴谋。但她同时许诺越南工人将被转移到其他地方。

在几年内，塞尔维亚总统亚历山大-武契奇大大加强了与北京的关系，宣布两国建立 "铁的友谊"。塞尔维亚是首批接受中国疫苗的国家之一。武契奇总统在收到北京提供的医疗设备后，在2020年新冠肺炎病毒大流行病开始时还亲吻了中国国旗。武契奇针对罢工说，中国投资仍然是一个优先事项。武契奇责问，"你想要什么，破坏9亿美元的投资？" 武契奇周五说，“如果越南人需要帮助，我们将帮助他们。但我们不会赶走中国投资者。”