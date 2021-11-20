美媒：中国或在波斯湾密建军港使美国震惊

美国情报机构今年春天得知，中国正在阿拉伯联合酋长国的一个港口秘密建造他们所怀疑的军事设施，而阿拉伯联合酋长国是美国在中东地区最亲密的盟友之一。拜登政府感到震惊，警告阿联酋政府，中国在该国的军事存在可能威胁到两国之间的关系。据消息在美国官员进行了多轮会晤和访问后，最近停止了施工。

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据华尔街日报报道称，中国在波斯湾的秘密港口项目使美国与阿联酋的关系受到震动。据据熟悉此事的人士称，美国官员认为，中国正在阿联酋首都阿布扎比以北约50英里处的一个港口秘密建造军事设施。情报发现和美国的警告涉及阿联酋首都阿布扎比附近的一个港口。熟悉此事的人说，阿联酋政府似乎没有意识到中国活动的军事性质。阿联酋是美国军队地区驻扎的东道国，并正在寻求购买美国先进的喷气式战斗机和无人机。

华尔街日报说，中国努力在阿联酋建立美国官员认为的军事据点，以及拜登政府努力说服阿联酋政府阻止基地的建设，反映了美国政府在试图与北京进行全球竞争方面所面临的挑战。

中东地区似乎越来越成为中美竞争的主要场所。几十年来，美国在该地区发挥了核心作用，支持以色列建国，在该地区驻军，最近还促成了亚伯拉罕协议，使以色列与包括阿联酋在内的一些海湾国家关系正常化。

中国在阿联酋港口的活动轨迹与中国的其他尝试一样，开始于北京利用商业关系为其军队建立一个支柱。2017年，中国在东非国家吉布提设立了第一个海外军事前哨，以促进在印度洋和非洲的行动。2019年在柬埔寨，中国签署了一项秘密协议，允许其武装部队使用一个海军基地。在其他地方，中国在巴基斯坦和斯里兰卡建造了商业港口设施，可供其迅速扩张的海军使用。

近年来，中国加强了与阿联酋的经济联系，现在是阿联酋最大的贸易伙伴之一，也是海湾地区石油的最大消费国。同时，阿联酋已经接受了中国的华为技术有限公司的电信基础设施，西方高级官员警告说，这使其容易受到中国间谍活动的影响。

北京方面否认了这一指控。

据熟悉此事的人士说，大约一年前，美国官员开始收到情报报告，显示在阿布扎比以北约50英里的哈利法港有可疑的中国活动，中国的巨型中远海运集团在那里建造了一个商业集装箱码头，现在正在运营。这些消息说，最初的信息是不确定的。但今年春天，机密的卫星图像使美国官员得出结论，中国人正在该港口建造某种军事设施。熟悉此事的人士说，拜登政府感到震惊，并发起了密集的外交努力，以说服阿联酋，该地点有军事目的，它应该停止建设。

但据阿联酋驻华盛顿大使馆的一位发言人说：“阿联酋从未有过接纳中国任何形式的军事基地或前哨的协议、计划、会谈或意图。”

一位熟悉此事的人士说，在其他线索中，美国情报机构今年春天发现了一个巨大的洞坑，以容纳一栋多层建筑和架设梁柱。在某些时候，施工现场被覆盖起来，以防止审查。熟悉此事的人拒绝提供更多关于疑似军事基地性质的细节。

据该报道，阿联酋是美国最亲密的中东盟友之一，两国有长期的贸易和安全关系，这使得中国在那里的入侵对美国的利益更有潜在的威胁。阿联酋这个海湾国家是一个主要的石油和天然气生产国，是美国军队的东道国，在反恐事务上与华盛顿合作，并且是2001年底美国入侵阿富汗后第一个派兵的阿拉伯国家。最近，在今年夏天阿富汗政府垮台后，它临时接纳了从喀布尔撤离的阿富汗难民。

官员们说，拜登总统在5月和8月多次表达了对中国在该国日益增长的存在的担忧，并说美国担心中国的活动会对阿联酋伙伴关系产生不利影响。据这些官员称，阿联酋领导人回答说他已经 "清楚地听到了拜登先生的话"。

但这次谈话让美国官员不确定阿联酋是否致力于将中国排除在该国之外。

据熟悉此事的人士说，美国和阿联酋官员今年早些时候就哈利法港问题进行了多次讨论。然后在9月底，在访问阿布扎比期间，白宫国家安全顾问杰克-沙利文和中东问题最高助手布雷特-麦格克详细介绍了美国关于中国基地的情报，一位熟悉此事的人士说。该人士说，麦格克先生本周回来与王储会面。美国官员最近也对该地点进行了检查，并补充说官员们认为目前施工已经停止。

对中国和阿联酋之间新生的安全合作的担忧，有可能威胁到计划中的230亿美元的美国F-35第五代战斗机、18架死神无人机和其他先进弹药的销售。据一位熟悉此事的人士说，就其本身而言，阿联酋正在寻求与华盛顿签订一项战略协定，以确保美国承诺在其受到攻击时为其保护。近年来，看到来自伊朗威胁的海湾阿拉伯国家对美国承诺的力度提出质疑。海湾国家官员说，他们目睹了美国将注意力转移到亚洲，在美国混乱地从阿富汗撤军后，他们的担忧加剧了。

据该报道说，施工的停止似乎使华盛顿与阿布扎比的关系回到了正轨。周二，负责地区安全的副助理国务卿米拉-雷斯尼克在阿联酋商业中心迪拜说，在与阿联酋进行 "有力和持续的对话 "之后，与阿联酋的F-35和MQ-9死神无人机交易将向前推进。国防部长劳埃德-奥斯汀预计将在本周末访问阿布扎比。

但与此同时，阿联酋的一位高级官员上个月感叹，阿联酋陷入了美国和中国之间的对决之中。