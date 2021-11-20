习近平称国际格局仍对中国有利

中国再推一带一路计划。中共总书记习近平称，整体上看，国际格局发展战略态势仍对中国有利，共建“一带一路”仍具有重要机遇。习近平承认，共建“一带一路”的国际环境日趋复杂。习近平还说，要营造良好舆论氛围，深入阐释“一带一路”理念、原则、方式等，共同讲好“共建一带一路”故事。

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据中央社今天报道说，在中国官方一段时间较少提及“一带一路”计划后，中共总书记习近平19日指称，整体上看，国际格局发展战略态势仍对中国有利，共建“一带一路”仍具有重要机遇。

该报道引述中国新华社消息，习近平19日在北京出席第3次“一带一路”建设座谈会并发表讲话时，作上述表示。这项座谈会由中国国务院副总理、推进“一带一路”建设工作领导小组组长韩正主持，并有国家发改委主任何立峰、国务委员兼外交部长王毅、新疆党委书记陈全国等相关官员，以及相关国企、民企及专家出席。

习近平指示，要完整、准确、全面贯彻“一带一路”理念，以“高标准、可持续、惠民生”为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，扎牢风险防控网络，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给品质、更高发展韧性，推动共建“一带一路”高品质发展不断取得新成效。

习近平说，整体上看，和平与发展的时代主题没有改变，经济全球化大方向没有变，国际格局发展战略态势对中国有利，共建“一带一路”仍面临重要机遇。同时，共建“一带一路”的国际环境日趋复杂。

他强调，中国对“一带一路”要保持战略定力，抓住战略机遇，统筹发展和安全、统筹国内和国际、统筹合作和斗争、统筹存量和增量、统筹整体和重点，积极“应对挑战，趋利避害，奋勇前进”。