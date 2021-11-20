台媒：张高丽涉性侵彭帅 知名度爆涨

如同其他中国高官，前副总理张高丽卸任后淡出公众视野，却因女网球星彭帅自曝与他的不伦情事而知名度一夕爆涨，网上存在感更胜在任时。

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据中央社今天报道说，中国网球女将彭帅指控中国国务院前副总理张高丽性侵后，张高丽的知名度一夕爆涨。该报道称，面貌严肃却陷桃色风波，张高丽形象反差巨大。

75岁的张高丽退休前高居中共党和国家实际最高权力和决策机构的中央政治局常委会常委，也是排名第一的国务院副总理（共4人）。

即使位高权重，中国境外非相关领域多半对张高丽印像模糊、甚至毫无所闻，直到相差40岁的彭帅本月初在中国社群媒体自曝与他的男女关系，许多人才猛然发觉这名卸任高官的存在。

彭帅2日的微博贴文虽在短短20分钟后即被删除，但据媒体的截图，彭帅在文中表示，张高丽10多年前就在天津时要求与她发生性关系；而张高丽3年前自副总理职位退休后，又透过有关人士约彭帅打球，球叙后更与妻子带着彭帅回家，并在家中房间“和十多年前在天津时一样，要和我发生性关系”。据彭帅的叙述，这段始于被动、被迫的性关系，随后发展为不伦情事。事件曝光后引起极大震撼，外界持续关切彭帅的现况和人身安全之余，也开始搜寻张高丽的讯息。

如同其他退休高官，张高丽2018年卸任副总理后，早已淡出公众视野，在中国百度网键入“张高丽”，跳出的消息多半是他退休前的相关报导，极少数的动态新闻是官媒新华网报导7月1日中共百年党庆大会出席的前现任高层官员时，出现了张高丽的名字。

据中央社，彭帅消失的贴文说，张高丽曾为了说服自己与他发生性关系而劝诱称，“宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我们人类连一粒沙都没有”。但这样看似渺小的“连一粒都没有”，已让国际社会接连发声，联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）日前要求见到彭帅下落以及是否平安的证据；白宫发言人薩琪（Jen Psaki）也表态指美国对此深感关切。