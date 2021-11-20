国际奥会运动员委员会：非常担心彭帅处境

国际奥会运动员委员会（IOC Athletes’Commission）20日表示，它“非常担心”中国网球选手彭帅的处境，且希望很快就能与彭帅及伙伴运动员建立联系。

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彭帅11月2日在新浪微博公布她与前中共政治局常委、国务院前副总理张高丽因性侵而转化的不伦关系，彭帅其后几乎音讯全无。

国际奥会运动员委员会发表声明说：“与全球各地运动员社群一同，国际奥会运动员委员会非常担心曾3度参与奥运竞赛彭帅的处境。”此委员会是由同侪运动员选出，充当运动员与国际奥会之间的联系纽带。

35岁的彭帅是中国网坛名将，曾在2013年温布尔顿锦标赛和2014年法国公开赛，夺得女子双打冠军，也曾登上双打世界第一宝座。彭帅曾代表中国参与2008年、2012年和2016年奥运网球竞赛。北京即将于明年2月举办2022年冬季奥运。

国际奥会运动员委员会的声明表示：“我们支持正在采取的静默外交（quiet diplomacy）作法，且我们希望它能导致释出更多有关彭帅下落以及确认她安然无恙的资讯。”

世界女子职业网球协会（WTA）已扬言，不惜退出中国境内比赛，世界职业网球协会（ATP）则要求中国当局做出澄清。美国也要求中国交代彭帅下落，证明她人身安全。

国际奥会先前表示，它认为“低调外交”能提供解决的最佳机会。

《环球时报》总编辑胡锡进于北京时间20日深夜发推文称，他取得的2段影片显示，彭帅与教练及友人在一家餐厅共进晚餐，影片内容清楚显示，那是于北京时间20日拍摄的。

胡锡进当天稍早前宣称，彭帅过去几天自由地留在自己家中，不想被打扰，很快就会现身出席公开活动。