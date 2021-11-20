彭帅事件冲击北京冬奥？资深委员指国际奥委会可能转对中国强硬

中国网球女将彭帅指控权贵性侵后的人身安全引发全球关切。国际奥林匹克委员会资深委员庞德表示，国际奥会可能被迫对2022年北京冬奥东道主中国采取强硬立场。尽管这波怒气不太可能阻止北京明年2月举办冬奥，但庞德并未完全排除这种可能性。

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据中央社引述报道称，彭帅揭发遭性侵后至今下落不明，安危引发关切。国际奥林匹克委员会资深委员庞德（Dick Pound）告诉路透社，全球对彭帅的遭遇如此愤慨，这种情况可能会迫使国际奥会就中国的人权纪录杠上中国。

尽管这波怒气不太可能阻止北京明年2月举办冬奥，但庞德并未完全排除这种可能性。

在任国际奥会委员最久的庞德告诉路透社：“如果不尽快以明智方式解决，可能会一发不可收拾。”他表示，这可能迫使国际奥会采取更强硬的立场。庞德说，“局势是否会升级为北京冬奥喊停，我很怀疑，但这种事很难说。”

35岁的彭帅本月2日在微博贴文，称曾与现年75岁的中国国务院前副总理张高丽有多年不伦，并控对方“玩完想不要就不要了”。这篇贴文上传不到30分钟便遭删除，彭帅也从此音讯全无，引发外界关切。

张高丽或中国政府都未就彭帅的指控内容置评。然而中国官媒中国环球电视网（CGTN）近日发布一份声称是彭帅发给世界女子职业网球协会（WTA）主席赛门（Steve Simon）的电子邮件，内容称性侵指控“并非事实”。赛门质疑电邮可能是彭帅被迫写下或出自他人之手，要求调查此事，否则不排除让WTA撤出中国市场，宁可损失数以亿计美元。

中央社说，中国环球电视网（CGTN）记者沈诗伟19日在推特转发所谓的彭帅近照，真实性依旧遭到质疑。

尽管彭帅曾3度参加奥运，国际奥会没说会跟进比照WTA，放弃数以十亿美元电视转播权和赞助相挺。加拿大律师出身的庞德说：“我不知道我们是否已走到那一步，但我确信他们（国际奥会执委会）持续关注此事走向。”据路透社指出，到目前为止国际奥会拒绝对彭帅事件置评，并认为“静默外交”（quiet diplomacy）才有机会解决问题。

据中央社说，男网世界排名第一的塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天赛后被问到对于WTA扬言撤出中国市场一事的看法，他说“百分百”支持WTA的表态，“当然也支持他们的主席”。法新社提到，乔科维奇告诉记者：“整个社会、网坛都必须支持她（彭帅）和她的家人，确保她人身安全，因为如在没有解决此事下在中国的土地举办比赛，会有点奇怪。我确实理解为何WTA采取这样的立场。”