彭帅案情节特殊：明星光环令纸包不住火

中国网球女将彭帅指控权贵性侵后，其人身安全引发全球关切。彭帅有着体育明星的光环，使得她的神隐格外引发国际关注，中共也无法如以往压住消息。国际奥委会至此沉默，国际奥会对此发表声明表示，“经验告诉我们，沉默外交是为这类问题提供解决方案的最好机会”，“这解释了为何国际奥会不在现阶段发表进一步评论”。国际奥会也说，他们得到称彭帅目前很“安全”的保证。但“人权观察”（Human Rights Watch）表示，“国际奥会竟然会接受该（中国）政府的保证，真令人震惊，尤其是一名女性奥运参赛者做出了这么严重的指控”。

广告 继续浏览后续

但尽管彭帅案情节特殊，明星光环令纸包不住火，中国网球女将彭帅指控前中国副总理张高丽性侵后，仍然自此音讯全无，其人身安全引发全球关切。

据中央社今天报道称，彭帅月初指控遭前中国副总理张高丽性侵，自此音讯全无，全球众多知名网球选手纷纷发声，要求中国共产党交待她的下落。

美联社说，彭帅消失后，美国网球名将小威廉丝（Serena Williams）、大坂直美和塞尔维亚网球好手乔科维奇（Novak Djokovic）、世界女子职业网球协会（WTA）、人权团体、退休选手和运动员游说团体都试图发挥影响力向中共施压。

距离北京冬季奥运揭幕仅剩2个半月，但这场奥运却因为主办国中国对至少100万名新疆维吾尔穆斯林及其他少数族裔的反人类罪（Crimes Against Humanity）指控，面临外交抵制。其中又以美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克中锋坎特（Enes Kanter）捍卫维吾尔族的声量最大，直呼习近平是“残暴的独裁者”。

据报道称，彭帅的案例特殊，她是明星运动员，具备中国女性少有的发声平台及可信度，中共试图让彭帅噤声，彰显中共决意压制针对领导层的批评声浪，并避免任何有组织性的公众反应。运动员对政治圈而言格外敏感，因为他们既有知名度，也受到景仰。中共对运动员取得的荣耀广为宣传，尤其像是彭帅这种3度奥运参赛者，这类体坛战果能彰显中国再次强大。

中国外交部多次否认对彭帅案知情。中国外交部发言人赵立坚昨天表示，“这不是外交问题，我也不掌握你提到的有关情况”。

然而，尽管彭帅曾参与奥运，国际奥林匹克委员会（IOC）至今依旧沉默。身为一个体育事业，国际奥委会有91%收入来自贩售转播权与赞助，但国际奥委会比较倾向将自身塑造为非政府组织，捍卫写在奥林匹克宪章（Olympic Charter）上的崇高理想，比如“让体育运动为人类的和谐发展服务，以促成维护人类尊严的和平社会”等。

据该报道，国际奥会运动员委员会主席柯芬特里（Kirsty Coventry）理当捍卫奥运选手的利益，但至今没有对此置评。国际奥会总把“选手优先”挂在嘴上，但来自部分运动员的施压日益升高，恐危及国际奥委会价值数亿美元的大饼。

国际奥会对此发表声明表示，“经验告诉我们，沉默外交是为这类问题提供解决方案的最好机会”，“这解释了为何国际奥会不在现阶段发表进一步评论”。国际奥会也说，他们得到称彭帅目前很“安全”的保证。

中央社说，“人权观察”（Human Rights Watch）表示，“国际奥会竟然会接受该（中国）政府的保证，真令人震惊，尤其是一名女性奥运参赛者做出了这么严重的指控”。