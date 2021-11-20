推特出现彭帅新照片 真假仍遭质疑

昨天周五晚些时候，中国网球冠军彭帅的四张照片由Twitter账户@shen_shiwei发布，该账户被社交网络标记为 "中国国家所属媒体"。一张照片显示，在似乎是她的家中，这位微笑的球员怀里抱着一只猫。在背景中，可以看到毛绒动物、奖杯、中国国旗和国书。另一个镜头是彭帅与儿童动画片《功夫熊猫》的人物自拍。背景是一个装有小熊维尼照片的框架。据涉事的推特账户声称，这些照片是该球员在社交网络上私下发布的，以祝她的联系人 "周末快乐"。法新社说无法证实这些照片是否是彭帅亲自发布的。

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据法新社今天报道说，4张新照片与一大堆疑问与询问：随着国际社会对中国施加压力，要求了解这位中国球员的命运，一个微笑的彭帅又出现在社交媒体上。

35岁的彭帅是前世界排名第一的双打选手，也是她的国家中国的明星，自从她透露与一名比她大40岁的前共产党高官的婚外情并指控他强迫性行为后，就没有公开露面。这条信息在11月初被中国互联网审查之前短暂地发布在该球员的官方微博账户上，提到了至少一次被迫的性接触。从那时起，彭帅的命运一直是人们猜测的对象。

周五晚些时候，这位网球冠军的四张照片由Twitter账户@shen_shiwei发布，该账户被社交网络标记为 "中国国家附属媒体"。

一张照片显示，在似乎是她的家中，这位微笑的球员怀里抱着一只猫。在背景中，可以看到毛绒动物、奖杯、中国国旗和国书。另一个镜头是彭帅与儿童动画片《功夫熊猫》的人物自拍。背景是一个装有小熊维尼照片的框架。涉事的推特账户声称，这些照片是该球员在社交网络上私下发布的，以祝她的联系人 "周末快乐"。

一张截图显示是来自彭帅的个人微信账户。微信是中国的一个超级流行的社交网络。截图显示所谓的彭帅账户发布的照片旁边，出现了普通话的 "今天 "字样，该账户名为 "彭帅2"。

法新社说无法证实有关的微信账户确实是彭帅的，而且这些照片是否是该球员亲自发布的。

法新社要求公开发布这些照片的推特账户作出解释，但没有立即得到答复。

在中国，Twitter是一个被封锁的社交网络，只有使用VPN软件的人才能访问。然而，近年来，许多中国外交官和官方媒体都建立了账户，为中国的观点辩护，有时甚至是激烈地辩护。

法新社说，具有影响力的《环球时报》主编胡锡进就是一个例子，《环球时报》是一份具有坚定民族主义基调的日报。

据胡锡进说，“我已经从自己的消息来源得到证实，这些照片确实是彭帅的真实照片，"胡锦涛周六在Twitter上用英文写道，"过去几天，她一直自由地呆在家里，不想被打扰，" 胡锡进补充说，彭帅很快就会在公开场合露面。胡锡进还说，"我相信（关于彭帅命运的）不实猜测最终会被推翻。"

法新社说，然而，胡锡进没有在微博上提及此案，微博相当于中国的推特。

然而包括美国和法国在内的几个国家周五表示，他们对中国球员的命运感到 "担忧"。联合国已经要求中国官方提供彭帅安好的证据，因为#Whereis PengShuai（彭帅在哪里）的标签已经在社交网络上疯狂传播。

周四在接受CNN采访时，负责管理女子职业网球赛事的WTA负责人史蒂夫-西蒙威胁说，如果中国不澄清此事，将撤回女子网球比赛。

在彭帅的爆炸性指控两周后，中国国家电视台CGTN周三发布了一份归属于彭帅的电子邮件截图。该英语频道声称，中国球员亲自将其发送给WTA管理层。

但在美国有线电视新闻网（CNN）上，WTA负责人史蒂夫-西蒙对该消息的真实性表示怀疑，在该消息中，彭帅甚至宣布她对张高丽的指控是 "假的"。西蒙说，"我根本不相信这是真的，"西蒙还说有关的电子邮件是 "伪造的"。西蒙坚持说，"是不是她是被迫写的，是不是有人为她写的，我们不知道[......]但在我们与她本人交谈之前，我们不会感到放心，"

法新社说，前副总理张高丽在2013年至2018年期间是中国最有权势的七名政治家之一，他从未公开回应过这些指控。