法国媒体：北京办冬奥避不过人权问题

法国《世界报》20日就中国网球明星彭帅事件发表一篇“北京冬奥前避不过的人权问题”的社评文章。文章表示：中国一方面来主办国际性赛事，而另一方面使用如此过时的方法来让妨碍它政权运作的运动员们闭嘴。《世界报》还表示：13年前的北京奥运，当时欧美都为中国的快速发展和强势的经济增长所振奋。总感觉经济的发展迟早会让中国转向政治开放。而习近平集权和专制倾向让西方的幻想彻底毁灭了。

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在中国，让那些不符合共产党路线或损害共产党利益的人“被失踪”是一种经典做法。 中国网球女将彭帅在微博公开了与国务院前副总理张高丽有多年不伦关系之后所发生的一切证明了，中国这个体制会不惜一切代价保护其政要。

彭帅于 11 月2日在微博上发布了她对张高丽的指控，称她对自己的证词的有效性不抱任何幻想。 她指控强奸的男子确实是习近平第一任期内 2013 年至 2018 年的七名中央政治局常务委员会委员之一(排名第七)。 敢于公开对这样一个位高权重的高官发难，只能给自己带来最大的麻烦。但彭帅又不同于别人，她是为数不多的几位世界级的网球女选手，由此也会被人们看为是巾帼英雄。

当局在20分钟的时间中立即封杀相关消息。官方媒体对这个话题也一直保持沉默。忽然，环球电视网发布推文称：“该新闻稿中的新闻，包括性侵犯的指控，都不是事实。”好像网球女将“反悔”了。《世界报》表示：环球电视网上注明彭帅的推文真实性太值得怀疑了。

世界报表示：中国这个政权对#我也是（英语：#MeToo)主题标签持怀疑态度一点也不让人吃惊。中国当局认为，这种现象源于纯粹的“西方”男女关系观念。 这种“偏差”可能会威胁到作为共产党家长制的体制运作的特征。 对性骚扰的审判仍然极为罕见，一旦发生，判决对受害者有利的情况就更少了。

这个问题在北京冬奥会举办前两个月出现意义却有不同了：中国当局不能声称主办国际比赛，同时继续诉诸另一个时代的方法来让妨碍政权的运动员们闭嘴。

对北京当局采取何种态度呢？联合国呼吁中方就彭帅的行踪提供证据；但没有具体说明北京如果不这样做会面临什么后果。 网球界的名将纷纷表达了他们(她们)对彭帅现状的担忧。但他们是否做好了抵制北京冬奥的准备了吗？WTA 世界女子网球联合会的表态算是最强硬的。它表示有可能停止在中国的赛事。

2008年北京奥运会期间，欧洲和美国仍然看好中国的巨大经济增长和快速发展，希望这些迟早会导致政治开放。 十三年后，而习近平集权和专制倾向让西方的幻想彻底毁灭了。

甚至在彭帅案爆发之前，美国总统拜登就曾考虑通过外交抵制北京冬奥会来抗议中国侵犯人权的行为。 这包括不派政府官员前往，同时仍然让美国运动员参加冬奥比赛。 这种可能性正在变成一种实质的确定性。 这是欧洲代表团可能而且也必须迅速考虑的一个选项。