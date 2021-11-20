法新社：彭帅“最新”照片和晚餐视频更加蹊跷

中国网球名将彭帅自揭与中共前副总理张高丽不伦恋后，至今音讯全无。继官媒ＣＧＴＮ代发彭帅的未失踪声明后，官媒记者接续在推特上贴出多张彭帅照片。但彭帅的人身安全仍引发隐忧，除了推特的真实性惹议外，大陆网上仍难搜寻到任何彭帅的蛛丝马迹。法新社记者表示：官媒央视记者公开彭帅“最新”照片；胡锡进发布彭帅11月20日晚餐的视频让人觉得事情更加蹊跷。

广告 继续浏览后续

ＣＧＴＮ新媒体编辑部责任编辑沈诗伟十九日深夜在推特发布三张彭帅近照，沈诗伟表示，彭帅问候大家“周末愉快”。三张照片显示，彭帅穿着短袖白上衣与黑短裤，手持功夫熊猫与猫咪的合照。然而，目前寒流来袭，但照片里彭帅竟一身短裤短袖，引发外界更多质疑，沈诗伟的照片更被指是“提油救火”，让人更担忧彭帅处境。

除此之外，在这张声称是彭帅的近照里，彭帅背后还有一张她与小熊维尼的合照，由于小熊维尼在大陆有特殊寓意（暗指中国大陆国家主席习近平），这张相片也因此引发许多网友的联想。

中国《环球时报》总编辑胡锡进转发上述推特文，并称从他“个人消息来源”确认相片确实是彭帅现况。胡锡进还说，彭帅过去几天自由地留在自己家中，不想被打扰，很快就会现身出席公开活动。

但在网路控制下，难见网民对彭帅事件的讨论，也难寻找彭帅近况的消息，可见的消息都为旧闻。

彭帅的“被消失”引发国际声浪批评，《纽约时报》评论，现在彭帅代表的微风已经变成高温的爆炸事件，冲击中国政治圈。彭帅事件正是检视中国是否适格举办奥运，以及北京应该说明“彭帅在哪里、相关行动为何”的时机。

彭帅一案与政治无关，而是一名运动员面对权高位重的男性要求不伦关系之后、提出可信的MeToo指控而失踪。当数千个世界各地的运动员到达中国参赛时，很难理解国际奥林匹克委员会（ＩＯＣ）如何能闭上眼睛看着一个世界级的运动员被打压。

另据法新社报导，联合国人权事务高级专员公署呼吁，应对彭帅提出的性侵指控进行充分透明调查。联合国人权事务高级专员巴舍莱的发言人史劳塞尔在瑞士日内瓦对记者表示：“我们务必要见到她的下落及是否平安的证据。我们也要求对她的性侵指控进行充分透明调查。”