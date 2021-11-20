联合国敦促中国释放张展 北京说对此“错误”与“不负责任”愤慨

中国周六强烈谴责联合国提出的释放一名因拍摄中部城市武汉的新冠病毒大流行病开始而被监禁的中国公民记者的要求。中国驻日内瓦代表团对人权事务高级专员办事处（OHCHR）周五关于记者张展的 "不负责任的 "和 "错误的 "评论表示愤慨。

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据法新社今天报道说，联合国向中国提出释放中国公民记者张展的要求。联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）发言人玛尔塔-胡尔塔多Hurtado周五对有关38岁女记者张展的健康状况迅速恶化的报道感到震惊，据玛尔塔-胡尔塔多Hurtado在一份声明中说，"我们呼吁中国当局即使只是出于人道主义原因也要考虑立即释放张展，并向她提供紧急医疗援助，尊重她的意愿和尊严。"

中国驻日内瓦代表团今天对联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）周五关于记者张展的 "不负责任的 "和 "错误的 "评论表示愤慨。

人权高专办发言人玛尔塔-胡尔塔多周五对有关38岁张展的健康状况迅速恶化的报道感到震惊，张展在拘留期间的绝食抗议严重威胁到她的生命。

2020年2月，张展这位前上海律师前往中国中部的武汉，报道拥有1100万居民的大都市武汉禁封隔离的情况。张展拍摄的病人躺在拥挤的医院走廊里的画面，让人们罕见地看到了受冠状病毒袭击的城市的卫生状况。

中国宣传将国内的新冠疫情感染限制在少数零星的爆发的成功，并对那些质疑官方说法和质疑政府对疫情处理的人进行威胁。

张展于2020年5月被捕，并于12月以 "寻衅滋事"的罪名被判处四年监禁，法新社说，这一罪名通常用于镇压异议人士。

她现在严重衰弱，"可能活不了多久了"，她的哥哥几周前在微博上警告说，“她可能无法熬过这个冬天。”

据法新社说，除张展外，至少还有三名自由记者，即陈秋实、方斌和李泽华，在报道武汉的疫情危机后被拘留。