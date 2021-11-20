胡锡进最新推文称 彭帅在北京与教练友人餐叙

中国女网名将彭帅自曝与高官张高丽不伦后几乎音讯全无，《环球时报》总编辑胡锡进20日晚发推文称，他取得的2段影片显示，彭帅与教练及友人在餐厅共进晚餐，影片内容清楚显示，那是于北京时间20日拍摄的。他的潜台词是彭帅就在家中 将很快回归公众视野。而法新社无法确认拍摄镜头的地点或条件。 胡锡进在他的中文微博账户上也没有提及拍摄时间和地点。

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中国央视记者沈诗伟19日晚11时许也在推特张贴4张照片，其中可见面带笑容的彭帅正在逗猫玩耍，后方全是布偶娃娃，还有一张她拿着功夫熊猫玩偶的照片。推文说，照片来自于彭帅的微信朋友圈，她还表示“周末愉快”。但这么冷的天气穿着短袖和短裤，让网友质疑是现在的彭帅。

官媒《环球时报》总编辑胡锡进也转发上述推特，并称他从“个人消息来源”确认相片显示的确实是彭帅现况。胡锡进还说，彭帅过去几天自由地留在自己家中，不想被打扰，很快就会现身出席公开活动。

彭帅11月2日在新浪微博公布她与前中共政治局常委、国务院前副总理张高丽因性侵而转化的不伦关系。贴文虽于20多分钟后即遭删除，却投下震撼弹，引起各种揣测。