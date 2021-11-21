中国今愤降与立陶宛外交关系为临时代办级 立陶宛说遗憾

台湾在立陶宛开设台湾之名代表处，中国2021年11月21日宣布降级与立陶宛外交关系以示抗议。

在台湾在立陶宛设立事实上的大使馆后，中国外交部今天宣布，中国已正式将其与立陶宛的外交关系降为 "代办 "身份，以示抗议。 立陶宛同日表示，对中国决定限制与降级其与立陶宛的外交关系感到遗憾。立陶宛重申坚持一个中国政策。

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据法新社今天报道称，中国外交部周日表示，中国已正式将其与立陶宛的外交关系降为 "代办 "身份，以示抗议。据中国外交部的声明说，"中国政府不得不降低两国的外交关系（......），以维护中国主权和国际关系的基本准则，"该部在一份声明中说，"立陶宛政府必须承担所有后果，" 中国外交部说，立陶宛的行动 "在国际舞台上树立了一个坏的先例"。

中国批评立陶宛使用 "台湾代表处 "的名称是一个重大的外交失误，但立陶宛挑战中国在国际舞台上孤立台湾的压力。

据北京方面批评说，立陶宛 "放弃了与中国建交时的政治承诺"，即是 "一个中国政策"，根据该政策，各国正式承认中国政府而不是台湾政府。

据立陶宛外交部表示，立陶宛对中国的决定感到 "遗憾"。立陶宛在一份声明中说："立陶宛重申坚持'一个中国'政策，但同时也有权扩大与台湾的合作，" 包括通过建立非外交使团。

目前世界上只有15个国家正式承认台湾。但北京声称台湾是其领土的一部分，并发誓有一天要收回它，必要时用武力收回。中国一直试图让台北在国际舞台上保持孤立，并拒绝任何官方使用 "台湾 "一词，担心这将给台湾带来国际合法性的感觉。

立陶宛与台湾于今年7月宣布在维尔纽斯开设事实上的大使馆，这是18年来第一个在欧洲开设的大使馆，这引发了中国在国际舞台上加大孤立台湾的压力运动。

北京召回了其驻立陶宛大使，并要求维尔纽斯召回其驻中国大使，立陶宛也这样做了。北京还停止了前往立陶宛的货物列车，并停止发放食品的出口许可证。

今年5月，立陶宛宣布退出中国与东欧国家之间的17+1合作论坛，称其为对欧洲联盟是 "分裂性"机制。

据法新社，捷克共和国和斯洛伐克的政治家也推动与台湾建立更紧密的关系。2019年，布拉格取消了与北京的结对友好城市协议，而与台北签订了结对友好协议，而捷克参议院领导人米洛斯-维斯特奇尔去年对台湾的高调访问更激怒了中国。

上个月，一个台湾官员代表团访问了斯洛伐克、捷克共和国和立陶宛，再次引起了北京的愤怒。

中国仍然是欧洲该地区许多其他国家的主要贸易和外交盟友，也是冠状病毒疫苗的一个重要来源。

但自中国国家主席习近平上台以来，国际社会对台湾的支持越来越多。近几个月来，台湾、欧洲和美国官员之间进行了越来越多的非正式外交访问。

法新社说，自2016年蔡英文当选总统以来，习近平对台北采取了明显加大打压的态度，蔡英文认为台湾是一个已经拥有主权的国家，而不是 "一个中国 "的一部分。近年来，北京还挖走了台湾的几个外交盟友，包括巴拿马、萨尔瓦多和多米尼加共和国。

据法新社消息说，立陶宛周日表示，在台湾在维尔纽斯设立事实上的大使馆之后，它对中国决定限制其与维尔纽斯的外交关系感到 "遗憾"。立陶宛外交部在一份声明中说：“立陶宛重申坚持'一个中国'政策，但同时也有权扩大与台湾的合作，包括通过建立非外交使团。”