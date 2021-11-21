中国未与立陶宛断交 官方学者称不愿太冲击中欧关系

中国今天宣布与立陶宛的外交关系降级为代办级。中国学者崔洪建说，中方之所以没有断交，主要是考虑不要让此事对于中欧关系的整个局面过度冲击，但不排除其他欧洲国家“存在潜在问题”。据崔洪建认为，如果两国真的断交，立陶宛又作为欧盟成员国，就势必牵连对到中欧层面机制的影响，“立陶宛在欧盟内部涉华议题上的反对就会变得肆无忌惮”。

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据中央社今天报道说，中国外交部今天发布声明，指立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾设立驻立陶宛台湾代表处。中方对此表示强烈不满和严正抗议，决定将中立两国外交关系降为代办级。

澎湃新闻引述中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建说，降为代办级是一种中间状态，再往下走就是断交，“但如果对方展现诚意，作出改善关系的动作，事情也有往回走的可能”。崔洪建认为，中方之所以这次没有采取更进一步的措施，主要还是考虑到不要让此事对于中欧关系的整个局面过度冲击。如果两国真的断交，立陶宛又作为欧盟成员国，就势必牵连对到中欧层面机制的影响，“立陶宛在欧盟内部涉华议题上的反对就会变得肆无忌惮”。

据崔洪建说，现在看来，立陶宛会继续在涉台问题上采取“切香肠”的做法，跟进一些大国在涉台问题上的操作，也会继续在欧盟内部“拉帮结派”。崔洪建认为，中国和立陶宛立关系出现当前局面，其实与中美关系、中欧关系的复杂局面都相关。立陶宛现在给其他欧洲国家做了一个示范，不排除其他国家存在潜在问题。中国要同时盯着3个层面，“盯着立陶宛，盯着欧盟其他国家，盯着欧盟，且这3个层面是相互联动的”。

该报道指，澎湃新闻梳理中国近来和立陶宛的关系，指出立陶宛和台湾发展关系不但有迹可循，也得到了欧盟的支持，“中欧关系中涉台议题的严峻程度正在上升，欧盟内部操弄台湾问题的态势逐渐上升。”

今年5月，立陶宛外长宣布退出中国-中东欧“17+1”合作机制。8月宣布允许台湾政府以“台湾”名义设立代表处。中方8月10日决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使。

10月21日，欧洲议会通过挺台的“欧盟－台湾政治关系与合作”报告；10月28日，欧盟理事会主席和欧盟执委会主席联名覆信欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”，支持立陶宛与台湾互设代表处，称此举没有违反欧盟的一个中国政策；此后，外交部长吴钊燮10月底出访斯洛伐克、捷克、比利时；欧洲议会官方代表团11月初访台。

该报道称，“驻立陶宛台湾代表处”11月18日正式挂牌运作，中国11月21日宣布与立陶宛外交关系降级。