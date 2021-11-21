国际奥会主席称与彭帅视讯通话30分钟：她平安无事　盼尊重她的隐私

国际奥林匹克委员会（IOC）11月21日表示，其主席巴赫（Thomas Bach）与中国女网名将彭帅进行了30分钟的视讯通话。国际奥委会主席称，彭帅感谢奥委会关心她的健康，并指她现在平安无事，待在北京的家中，盼望外界尊重她的隐私。

广告 继续浏览后续

国际奥委会发布声明表示，“今天，奥委会主席巴赫与来自中国、曾参与三届奥运的彭帅选手视讯通话。在30分钟通话的开头，彭帅感谢奥委会对她的健康的关心。她解释说，她平安无事，住在北京的家中，但想要她的隐私在此时此刻获得尊重，这也是她现在更喜欢与朋友及家人共度时光的原因。不过，她将继续参与她热爱的网球运动。”

声明续指，国际奥委会运动委员会（IOC AC）主席、芬兰前冰球国手特霍（Emma Terho）和国际奥委会中国委员、中国前女子羽球运动员李玲蔚也参与了巴赫与彭帅的视讯通话。

特霍说，“看到彭帅过得很好我就放心了，这是我们最关心的问题。她看起来很放松，我向她表达了我们的支持，并在她方便的时候随时保持联络，她显然很感激。”

根据声明，巴赫在通话尾声邀请彭帅“在明年1月他抵达北京后共进晚餐，她欣然接受，双方同意特霍和李玲蔚也将一同参与。”

彭帅本月2日在新浪微博实名爆料遭到中国前副总理张高丽性侵后被迫发展成不伦恋，不仅贴文被迅速删除，相关内容遭中国全面封锁，彭帅本人更是再也没有对外发声，引发各界关切她的人身安全与下落。

包括世界女子职业网球协会（WTA）、国际网球总会（International Tennis Federation，ITF）、联合国，以及现任球王乔克维奇（Novak Djokovic）、英国前球王穆雷（Andy Murray）、“西班牙蛮牛”纳达尔（Rafael Nadal）、“瑞士特快车”费德勒（Roger Federer）、小威廉丝、大坂直美、传奇的“女金刚”娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、金恩夫人（Billie Jean King）等历代球王球后都发声关切彭帅人身安全。

在面临排山倒海的压力之下，中国官媒公布一系列彭帅的最新照片及影片，中国对外官媒《环球时报》总编辑胡锡进也在周日（11/21）贴出影片，称彭帅上午在北京出席青少年网球赛决赛的开幕式，试图证明彭帅安好。