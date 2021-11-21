基辛格说：中国10年内不会攻打台湾

美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）表示，他不认为中国军队未来10年内将侵略台湾，但中国“完全有可能”会寻求削弱台湾的地位。

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据中央社今天引述新闻报道说，美国前国务卿基辛格预估：中国10年内不会攻台。中央社引述彭博新闻，基辛格是在接受美国有线电视新闻网（CNN）节目“札卡利亚GPS”（Fareed Zakaria GPS）访问时说：“我不认为比方说在这10年内，（中国军队）会全面攻击台湾，这是我目前的看法。”

这段节目预计今天星期天播出。

高龄98岁的基辛格也担任过国家安全顾问，曾协助为美国前总统尼克松（Richard Nixon）1972年访问中国铺路。据基辛格说，大家“都想成为对中鹰派”，“都假设中国决心主导世界，而且这是中国的首要目标”，但美中之间不必然就该敌对和竞争。

基辛格认为，美国总统拜登（Joe Biden）本周在与中国国家主席习近平的视讯会议上，已“开始朝不同的方向移动”。据基辛格告诉CNN：“我们应该要设定一个避免对峙的主要目标。”不过基辛格也说，“可以预见”中国“将采取措施，来削弱台湾展现实质自主的能力”。

据中央社说，美国1970年代为了对抗苏联，在亲中共人士奔走之下，于1971年由中共邀请美国派乒乓球代表团到中国大陆访问，成为中共于1949年建政后，首批进入中国大陆铁幕的美国人。借由这次“乒乓外交”，基辛格与时任美国总统尼克松陆续访问中国，与北京商谈建交事宜，最后在卡特（Jimmy Carter）担任美国总统时，于1979年宣布与在台湾的中华民国断交，并与中华人民共和国建交。