外交关系大使级降格至代办级 中国40年前曾惩罚过荷兰

中国今天宣布与立陶宛的外交关系降级为“代办级”。中央社报道回顾历史，中国也曾在1981年因荷兰出售潜舰给台湾，将中、荷外交关系降至“代办级”，直至1984年才恢复“大使级”外交关系。

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中国外交部今天指立陶宛“不顾中方严正抗议和反复交涉”，允许台湾设立代表处，中方不得不将中立两国外交关系降为代办级。对此，立陶宛今天表示“遗憾”。立陶宛外交部说：“立陶宛重申坚守‘一个中国’政策，但同时也有权扩大与台湾合作。”

据中央社报道回顾历史，说中国降级外交关系，40年前荷兰也遇过。1980年台湾向荷兰下单购买6艘潜水艇，荷兰政府于1981年批准出售2艘潜舰给台湾，引发中国反弹，把与荷兰的外交关系降为“代办级”。随后荷兰在中国压力下，否决后续4艘潜水艇售台的计划，北京当局在1984年同意与荷兰恢复双方“大使级”外交关系。

据该报道，依维也纳公约，派驻国外使馆馆长分为三级， 包括向驻在国国家元首派遣大使及向国家元首派遣公使、以及向“外交部长”派遣的代办。因此代办位阶低于大使和公使，为较低层级的外交代表。一些国家双边关系恶化、但未达断交程度时，会召回大使，将外交关系降至代办等级。

中央社说，中国因不满台湾在立陶宛设立名称含“台湾”的代表处，已在今年8月宣布召回驻立陶宛大使，而立陶宛驻中国大使米凯维切涅（Diana Mickevičienė）也在中国要求下于9月离开北京。