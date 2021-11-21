「失联」19天 自爆与张高丽不伦恋的彭帅首度现身 仍有疑云未解

自从中国女子网球名将彭帅疑似在微博自爆与前副总理张高丽不伦恋后，与外界失去联络，引起包括美国和联合国在内的各方关注，事隔十九天后，她今(21日)早终于现身一个青少年网球赛，从照片看来，精神不错，但彭帅的出场似是回应国际压力的特别安排，而对于彭帅有否被性侵一事则仍是疑团，其微博亦未解封。

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彭帅今早公开亮相的是北京钻石杯青少年网球挑战赛，《环球时报》总编辑胡锡进今早9时左右已在推特发短片，指影片是该报摄影记者在现场所拍。片中所见，她站在六名主礼嘉宾的左二位置，在主持人介绍彭帅后，她便在掌声中踏前向现场人士挥手致意和鞠躬，面上带有笑容，但挥手略见拘谨，手的高度只是到其面颊，但亦有网民认为她看来一切如常。

胡锡进在推特发片后，由于未有注明是什么比赛，不少网民仍在质疑，更有网民指是去年的赛事；及至中午，有传媒收到钻石杯青少年网球挑战赛的图片，发现有近六百张照片的档案中，彭帅的图片首先在第536张的团体照中出现，其后再有两张较清晰的近距离照片。

不过，彭帅的公开亮相是在《环时》胡锡进发推指她「很快就会现身」的翌日实现，又只有《环时》的摄影记者在场，难免予人事先安排的感觉；作为新闻工作者，很难想象在彭帅事件闹上国际社会之际而不去采访。

而由于在场的《环时》摄影记者，只摄不问，彭帅不用开声便打破下落不明疑云。至于她是否一如她本月初在微博发文所指，与张高丽有不伦恋，其中有一次是在她不情愿的情况下发生关系，则不得而知。因为在她发出微博后约两星期，中国官媒ＣＧＴＮ贴出彭帅发给世界女子职业网球协会主席的声明，声称她被性侵的指控是不真实的，女网官网上的声明未经她核实，强调「我既没有失踪，也没不安全。我最近待在家里休息，一切都很好」。但是女网主席西蒙质疑这份声明的真实性，强调彭帅应被允许在不受胁迫下自由发言，其性侵指控必须以透明的方式进行调查。

待波起因是35岁的彭帅，于本月2日在其微博发布一篇文章，自述她与已退休的前政治局常委兼副总理张高丽在十多年前发生性关系，张退休后于2018年与她发生关系是在她拒绝后进行。该篇微博很快被下架，彭的微博账号亦被禁言，相关关键词成为敏感词，有关性丑闻是少数事涉国家级运动员与中共最高级别领导人的性侵指控，迅即引起国际舆论关注。其后体坛和政界亦表关注，近日，白宫发言人普萨基亦指美国对事件深感关切，呼吁中国提供独立且可验证证据，交代彭帅下落及人身安全。国际奥委会资深委员庞德（Dick Pound）和联合国人权事务高级专员办事处亦同表关注，《环时》等官媒近日亦有发布彭帅的消息，指称她开心生活，但外界普遍存在质疑。

2021年11月21日，网球名将彭帅“失联”19天后首度现身，但仍有疑团未解。 © 中网照片