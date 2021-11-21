官方晒彭帅在北京川菜馆用餐照 外国记者去那儿求证 答案仍扑朔迷离

中国官媒为了证实网球名将彭帅很安全，照片、影片连发，现在连彭帅“被现身”吃饭的餐厅都红了。外媒记者为了求证，全跑去餐厅，餐厅经理对路透说，彭帅来过，还出示当天帐单；NPR记者冯哲芸则在个人推特上称，为了解真相，今天也特别跑去该餐厅吃饭，服务人员却说，无法确定过去2天彭帅是否来过，只说餐厅没有影片中的包厢。自由时报今天说，各家外媒讯息不一，整件事就像罗生门。

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中国环球时报总编胡锡进在推特上PO出彭帅去餐厅吃饭影片。据自由时报今天对此报道称，彭帅现身餐馆P图的？外媒全跑去餐厅吃饭求证。

据《路透》说，彭帅现身吃饭的川菜馆经理周红梅（Zhou Hongmei，音译）证实，包括彭帅在内的7人来过餐厅吃饭，并补充说他们在1间包厢里吃饭，餐厅老板也加入。周红梅解释，那天餐厅里像往常一样挤满了人，周并展示了1张列有面条和竹笋的帐单，“他们没有叫多少菜，我想他们主要是聊天。”

自由时报说，除了路透社外，SkyNews记者Tom Cheshire也跑去餐厅求证，他推特上写道，“我们去过中国官媒影片所指涉的餐厅和体育馆，2名工作人员告诉我们，彭帅去过那里。除此之外，我们对她的情况一无所知。”

而NPR记者冯哲芸同样亲自去了一趟餐厅求证，结果似乎不尽相同，冯哲芸在个人推特上说，自己决定去影片中的餐厅吃晚餐，来个周日约会。他还向接待处和服务生求证彭帅是否在所说时间来此吃过饭，工作人员却称，无法确认彭帅在过去两晚是否来过餐厅，有些人则强调“即使她在这里吃饭，我也认不出她”，但这并不意味着她（彭帅）没来过这里，彭帅到底在哪依旧是个谜。

据该报道，不过，餐厅的服务人员坚称，餐厅没有私人包厢，就像据称彭帅和他们一起吃饭的那种。冯哲芸无奈地说，因为餐厅挤满醉醺醺的人，“我没能好好看看”。