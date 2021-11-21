彭帅凸显中国人权劣迹 五眼联盟商讨杯葛北京冬奥

中国女子网球名将彭帅疑似“被消失”又“被现身”，引发国际高度关注中国人权问题。《泰晤士报》21日报导，在北京持续迫害异议分子的背景下，英国正与“五眼联盟”盟友商讨外交杯葛北京冬奥事宜。

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35岁的彭帅本月稍早在社群媒体指控前中国国务院副总理张高丽曾性侵她后下落不明约10天，相关指控也遭删除。

世界女子职业网球协会（WTA）率先发难，要求彭帅的指控“必须获全面、公平、透明且不遭审批的调查”，并发表“不惜撤出中国市场”声明。美国白宫、联合国、英国外交部也陆续呼吁对指控内容进行调查、北京应就彭帅的下落提供可验证的证据。

温布顿网球赛（Wimbledon）20日晚间也发布声明，表示正与世界女子职业网球协会WTA合作，试图透过管道了解彭帅安危；温布顿也希望彭帅了解，她的福祉是世界网球社群首要关切。

《泰晤士报》（The Times）报导，英国正与情报分享联盟“五眼联盟”（Five Eyes）其他成员国“积极讨论”外交杯葛即将于明年2月在北京举行的冬季奥运。“五眼联盟”成员国包括英国、美国、澳洲、纽西兰、加拿大。

彭帅事件为中国恶劣的人权纪录再添一笔。报导指出，杯葛选项包括由“五眼联盟”所有成员国发表联合声明，但英国、澳洲、加拿大较有可能联合行动。

包括外交委员会主席图根哈特（Tom Tugendhat）、前保守党党魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）等共5名批判北京立场鲜明的英国国会议员17日致函首相约翰逊（Boris Johnson），要求他外交抵制北京冬奥、禁止官员出席。不过，首相办公室目前对外仍表示尚未作相关决定，并援引强生过去说法指出，英国长期以来不支持杯葛运动赛事。

对于有报导指出她支持外交杯葛北京冬奥，外交大臣特拉斯（Liz Truss）20日晚间不愿证实。一名亲近她的消息人士指出，较有可能的结果是由副部长级以下官员出席大会。