彭帅北京现身破绽太多？官媒3天4度曝动态引质疑

中国网球名将彭帅举报前中共政治局常委张高丽性侵事件不断发酵，国际呼吁释放彭帅的声浪越来越大，各方要求北京给出彭帅下落的同时，还对2022北京冬奥进行抵制。舆论压力下，官媒数度释放彭帅的照片及影片，试图证明彭帅安全。11月21日，《环球时报》总编胡锡进再度贴出影片，称彭帅当天上午在北京出席青少年网球赛决赛的开幕式，但仍无法平息外界的质疑。

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《环球时报》总编胡锡进21日上午在推特（Twitter）上贴出彭帅出席活动的影片，并发文称彭帅当天上午在北京出席青少年网球赛的决赛开幕式，环球时报记者拍到了这段影片。

彭帅在影片中露出笑容，但没有说话。这则推文下仍有许多网友提出质疑，有网友认为彭帅面露不安。还有人说，“彭帅没手没脚，社会性死亡了吗？没有社交媒体吗？为什么她的近况需要官媒来操心？还是彭帅地位崇高，需要官媒当其发言人？”、“反正网络都是你们的，媒体都是你们的，你们说你们的，我们不信我们的，没毛病”。

同一天，中网赞助商利亚德体育总经理丁力也分享了自己在开幕式上与彭帅的合照。

中国女网名将彭帅2日透过自己的新浪微博帐号，公布自己与中共政治局前常委、中国国务院前副总理张高丽不对等的不伦关系，彭帅贴文20多分钟后就被中国全网删除，但已在境外成为话题。

官方对此保持沉默，在面对外界质疑后，官方媒体从11月19日至21日密集发布彭帅动态，向外界传达彭帅“安全”的讯号。

11月19日，中国环球电视网（CGTN）责任编辑沉诗伟在推特张贴4张彭帅照片，称是彭帅的近照。

11月20日，《环球时报》总编胡锡进在推特以英文发推文张贴2段“彭帅和她的教练及友人在一家餐厅吃晚餐”的影片，还说“影片内容清楚显示，那是于北京时间20日拍摄”。

不过，上述举动仍无法令外界释疑。目前包括联合国、国际奥委会、世界女子职业网球协会（WTA）、世界职业网球协会（ATP）和球王德约科维奇（Novak Djokovic）、世界球王费德勒、西班牙网球一哥纳达尔（Rafael Nadal）前球后大坂直美、美国网球明星小威廉姆斯等网坛名将纷纷发声支持彭帅，要求北京说明彭帅当前下落。

WTA主席史蒂夫·赛门（Steve Simon）发布声明质疑称，他很高兴看到中国官方媒体发布的彭帅似乎在北京餐馆的视频，但仍不清楚其是否人身自由、能否在没有胁迫或外部干扰的情况下自行作出决定和採取行动。

赛门强调，仅放出这段视频是不够的，他仍然担心彭帅健康和安全，担心性侵犯的指控被封杀和置之不理，“我已明确表达应该要做什麽事，而且我们与中国的关係正处于十字路口。”