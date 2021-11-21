根据中国官方发布的活动照片，中国网球明星彭帅周日出现在北京的一场网球比赛中，此前国际社会施加压力要求了解她的安全健康情况。35岁的彭帅是前世界排名第一的双打选手和她的国家的明星，自从她指控比她大40岁的前共产党官员张高丽在一段时断时续的关系中胁迫她发生性关系后，她就没有公开露面。

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据法新社今天报道说，中国网球明星彭帅周日出现在北京的一场网球比赛中，彭帅身穿海军蓝运动夹克和白色运动裤，出现在中国网球公开赛官方微博发布的菲拉儿童网球挑战者总决赛的照片中。这是她的性虐待指控在中国互联网上被广泛审查后的首次公开亮相。

35岁的彭帅是前世界排名第一的双打选手和她的国家的明星，自从她指控比她大40岁的前共产党官员张高丽在一段时断时续的关系中胁迫她发生性关系后，她就没有公开露面。

在包括网球明星和联合国在内的全球抗议声中，中国国家媒体发布了一系列片段，声称该运动员一切正常。“环球时报”有影响力的编辑胡锡进在推特上发布的活动视频显示，彭帅站在一群嘉宾中。

“环球时报”的记者在推特上发布了另一段视频，显示彭帅在似乎是同一个体育场的地方为孩子们签名，然后与他们合影。自称与政府关系密切的胡锡进还在晚间发布了两段视频，内容是该球员在北京 "与教练和朋友在一家餐厅吃饭"，胡锡进说这是在同一天拍摄的。

该报道称，法新社无法确认拍摄地点或拍摄条件。而胡锡进在他的中文微博账户上没有提到这一点。在镜头中，彭帅被两个女人包围着，她与她们在一个嘈杂的地方共享美食和美酒。一名男子坐在球员对面，谈话内容是关于 "比赛"。视频中这位男子说："明天是11月20日"（星期六），然后被一位食客打断："今天是21日"（明天，星期日）。

法新社说，这场互动似乎是编排上演的，是由一个身份不明的人在晚上用手机拍摄的。视频中彭帅显得很轻松。

法新社说，中国的#MeToo运动在彭帅的帖子之前从未剑指过执政的共产党的最高层。

彭帅的这些指控内容很快就从微博平台上删除了，此后，人们对彭帅的安全问题越来越关注。

在周六的一份声明中，WTA主席史蒂夫-西蒙说，看到这名运动员露面是 "积极的"，西蒙说，但仅凭视频还不足以表明彭帅 "可以自由地做出自己的决定和行动"。WTA已经威胁说，如果得不到彭于晏安全的消息，将终止与中国的利润丰厚的合同。

周三，中国国营的CGTN电视台已经通过披露一份归属于彭帅的电子邮件的截图，更挑起了质疑。中国官方这个面向国外的频道声称，彭帅这位中国球员亲自将邮件发送给WTA的管理层，WTA负责管理女子职业网球赛。

在美国有线电视新闻网(CNN)上，WTA的老板史蒂夫-西蒙(Steve Simon)周四对这位冠军宣布她对张高丽的指控是 "虚假的 "这一消息表示不解。西蒙说，"我根本不相信这是真的，"西蒙还说，这封电子邮件是 "伪造的"。

四张据称是这位网球冠军的近照随后由Twitter账户@shen_shiwei发布，该账户被社交网络称为 "中国国家附属媒体"。

法新社说无法独立确定这些照片是何时拍摄的，而向该账户作者提出的解释请求也没有得到答复。

中国政府多次拒绝对该案发表评论。在被严格控制的中国互联网上，对这些指控的讨论被封锁。

体育界和其他方面越来越多的声音想知道彭于晏在哪里以及如何。

英国周六晚间敦促中国 "紧急提供关于彭帅的安全和下落的可核实的证据"。联合国也要求提供彭帅身体健康的证据，包括美国和法国在内的一些国家表示 "关注"，因为#Whereis PengShuai（彭帅在哪里）的标签在社交媒体上疯狂传播。

网球界的一些大人物已经就该案件发表了看法，包括塞雷娜-威廉姆斯、诺瓦克-德约科维奇和大坂直美。罗杰-费德勒周六也表态，他在天空新闻上说：“彭帅是我们的网球冠军之一，是前世界第一。这显然是令人担忧的。我希望彭帅是安全的。”