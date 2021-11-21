彭帅露面赛事 世界网协称不足以化解疑虑

中国女网名将彭帅安危引发关注。北京中国网球公开赛的青少年赛事今天发布最新画面，证明彭帅亲自出席；不过，WTA仍认为，中方提供的证据“不足以”化解外界对彭帅状况疑虑。

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据中央社今天报道说，彭帅11月2日在新浪微博公布她与前中共政治局常委、国务院前副总理张高丽因性侵而转化的不伦关系后，一直未公开现身。

彭帅在消失消息19天后今天露面。据路透社消息，FILA KIDS钻石杯青少年网球挑战赛的微信官方帐号贴出照片，画面可见彭帅身穿深蓝色外套和白色运动裤，现身今天总决赛现场。美联社也指出，在同一个官方帐号张贴的影片中，彭帅站在场边向大家挥手致意，还替现场的小粉丝在大号纪念球上签名留念。

与此同时，香港德世界体育有限公司（Global D-Sports）高阶主管丁力（Ding Li，音译）也在推特上发布彭帅出席钻石杯的照片。据企业资讯应用程式“天眼查”，德世界的业务包括举办体育赛事和担任运动员经纪。丁力告诉路透社，他与彭帅相识已久，彭帅的手机从不关机，世界女子职业网球协会（WTA）若是担心彭帅安危，可以直接打电话与她连络。

不过，WTA主席兼执行长赛门（Steve Simon）上周告诉时代杂志（Time），该组织试图透过各种管道联络彭帅，但一直找不到人。

丁力告诉路透社，彭帅不愿接受外媒采访，是因为赛门发了一封包含她联系方式的电邮给她的助理，并抄送副本给一些人，导致她之后接到很多电话。

路透社针对丁力所称的电邮询问WTA，亦未获回应。

WTA昨天才因彭帅事件发表“不惜撤出中国市场”声明，今天发言人又以电子邮件告诉路透社，尽管出现更多彭帅的照片和影片，这些证据仍然“不足够”，无法化解该组织对彭帅状况的疑虑。

稍早，彭帅和教练聚餐的影片曝光后，赛门表示，他“很高兴”见到这些影像，但目前“仍不清楚她是否自由，且能不受胁迫或外来干预，独自做决定和采取行动”。

由于外界质疑彭帅“被消失”的声浪排山倒海，中国对外官媒环球时报总编辑胡锡进昨天在推特以英文发文，贴出2段“彭帅和教练及友人在餐厅吃晚餐”的影片，希望证明她安全无虞。不过，因影片对话内容刻意提到时间，真实性引发外界怀疑。

胡锡进今天也再度发文，称彭帅在北京出席青少年网球赛的决赛开幕式，并公布环时记者拍到的相关画面。

中央社说，针对彭帅露面的报导，美国、英国驻北京大使馆并未立即回应路透社的置评请求。