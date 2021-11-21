CNN分析：彭帅事件可能冲击北京冬奥

网球名将，曾是世界双打第一的彭帅。图为2019 年 1 月 15 日，彭帅在澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚网球公开赛比赛中。

中国网球女将彭帅自曝遭前副总理张高丽性侵后几乎销声匿迹，官媒公布画面也无法平息外界对她人身安全与自由受限的疑虑。美媒分析，这起事件可能对明年初北京冬奥造成影响。

广告 继续浏览后续

美国有线电视新闻网（CNN）说，彭帅事件可能冲击北京冬奥。美国有线电视新闻网20日刊登曼哈顿维尔学院（Manhattanville College）运动学教授巴斯（Amy Bass）的评论称，事件曝光后，中国外交部一再拒绝就此发表评论，并声称这不是“外交问题”，但世界女子职业网球协会（WTA）仍决定率先站出来反对中国。相形之下，美国职篮NBA、国际奥林匹克委员会（IOC）的态度可说差异甚大。

巴斯认为，由于彭帅身为为三届奥运选手，也是国际社会重要组成分子，国际奥委会应该重新检视其既定的“沉默外交”（quiet diplomacy）政策。

据中央社今天引述（CNN）说，尽管综观历史，奥运之前的争议事件并不算少见，但随着北京完成再次主办奥运的准备工作，围绕中国的风暴却愈演愈烈。虽然美国总统拜登和中国国家主席习近平最近透过视讯会晤，此举被认为有助双方避免冲突，然而，拜登18日在白宫回应记者提问时也坦言，正在考虑外交抵制北京冬奥。

曼哈顿维尔学院运动学教授巴斯巴斯认为，在球王乔科维奇（Novak Djokovic）、前球后大坂直美和小威廉丝（Serena Williams）等网坛重量级人物纷纷公开声援彭帅、要求调查事件真相后，世界领导人、外交官以及他们所代表的国家和机构也应该跟进。WTA主席赛门（Steve Simon）甚至比其他人更进一步，要求针对此事向中国问责。