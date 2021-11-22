与彭帅视讯报平安 国际奥会或沦中国外宣帮手挨批

国际间持续关注中国女网名将彭帅安危之际，国际奥会21日声明指主席巴赫与她视讯通话，并引述彭帅说自己安全且盼隐私受尊重。对此，外界批评国际奥会俨然扮演了中国对外宣传的角色。

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据中央社今天报道称，国际奥林匹克委员会星期天当天发布新闻稿表示，巴赫（Thomas Bach）与3度参加奥运的彭帅视讯通话了30分钟。美媒说，国际奥会运动员委员会（IOC AC）主席特霍（Emma Terho）与IOC中国委员李玲蔚也在旁。据表示，彭帅在通话开始时感谢国际奥委会对她健康的关注。声明写道，“这就是为什么她现在更愿意与朋友和家人在一起。尽管如此，她将继续参与网球运动，这项她非常热爱的运动”。声明表示，通话结束时，巴赫邀请彭帅于明年1月他抵达北京后共进晚餐，彭帅欣然接受。

该报道称，国际奥委会的影片虽解除了一些人的疑虑，却引发质疑。据德国之声中文网今天的报道，人权观察中国研究员王亚秋在网上说，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

此外，旅居美国的中国人权律师滕彪告诉德国之声，国际奥委会的作法非常不光彩，“我认为他们已成了中国政府的帮手”。他说，过去数周有许多体育明星声援彭帅，尤其世界女子职业网球协会的态度非常坚决，但国际奥委会为了平息国际呼声，就配合中国政府，进行一个表演，称彭帅现在是自由的，只是不想被打扰，“这完全是中国政府的说法，而奥委会的角色不是中立的，它们完全站在中国政府这边”。

据美国媒体引述报道称，中国政治研究学者丶新西兰坎特伯雷大学的教授布雷迪（Anne-Marie Brady）则以“此地无银三百两”来形容国际奥会的作法。

世界女子职业网球协会（WTA）主席西蒙（Steve Simon）坚持，虽然很高兴看到彭帅的影像，但“仍然不清楚彭帅是否自由，是否能够在没有胁迫或外部干扰的情况下自行做出决定和采取行动”。

面对外界质疑，中国官媒环球时报总编辑胡锡进在推特发文回击说，“只要彭帅所说的不符合西方媒体的期望，他们就不会相信。他们只相信他们所想象的关于中国的故事”。

巴赫与彭帅通话当天，胡锡进在推特发表一段彭帅出席北京青少年网球赛决赛开幕式的影片；前一天，他也曾在网上发布两段彭帅与数名友人走进一间餐厅并用餐的影片。

WTA的一名发言人告诉法新社，21日从北京赛事传出来的影片，未能解决他们对彭帅安危的担忧。

35岁的彭帅本月2日在微博上发布长文，指控前中国国务院副总理张高丽与她始于性侵的不伦关系。文章在短时间内被删，而她一时间也从公众视野销声匿迹，引发广泛关注。