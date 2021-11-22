中国与东盟峰会 纪念对话30年北京诺不称霸

今年是中国-东盟建立对话关系30周年，中国国家主席习近平周一以视频方式出席并主持纪念峰会时，正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，并强调坚持对话不对抗、结伴不结盟。中国还许诺未来五年力争进口1,500亿美元东盟农产品。

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中国今天宣布与东盟建立全面战略伙伴关系。据路透社今天引述中国央视新闻(CCTV)说，习近平发表讲话称，中国愿进口更多东盟国家优质产品，包括在未来五年力争从东盟进口1,500亿美元农产品；并愿在未来三年再向东盟提供15亿美元发展援助，用于抗疫和恢复经济。

近年来中国自东盟国家进口农产品连年增长，2020年同比增长10.3%。据中国海关总署9月中旬介绍，东盟10国近1,500种农产品、食品已可对华出口。

据习近平说，要“尽早启动中国东盟自由贸易区3.0版建设，提升贸易和投资自由化便利化水平，拓展数字经济、绿色经济等新领域合作，”习近平称，中方愿启动“中国东盟健康之盾”合作倡议：包括再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助，再向东盟抗疫基金追加500万美元，加大疫苗联合生产和技术转让。

据路透社说，习近平在2013年就提出，愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。他在峰会上表示，中国坚决反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国长期友好相处，“绝不寻求霸权，更不会以大欺小”。

东盟（东南亚国家联盟）由文莱、柬埔寨、印尼、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、马来西亚、老挝10个国家组成。

不过两位知情人士透露，东南亚国家与中国领导人的视频峰会周一开幕，缅甸代表没有出席。缺席的原因尚不清楚。

据中央社今天报道说，中国和许多国家和区域组织建立“伙伴关系”，不同的前缀用字遣词，也代表双边关系不同的档次。陆媒之前说，档次最高的，是中国和俄国的“全面战略协作伙伴关系”。而中国和欧盟（EU）2003年也建立“全面战略伙伴关系”。此前，中国和东协在1991年开始展开对话进程，1996年成为全面对话伙伴，2003年再提升为“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”。