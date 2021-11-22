北京准备对网络巨头施加数据税

日经新闻报道说，现在有许多现象显示，北京政府会推动名为数据税的进程，对储存大部分客户数据的互联网公司开征税款。这样的做法可能会成为中共新的剥削企业的方式。

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报导称，阿里巴巴、腾讯等大型科技企业，都保存大量的用户数据，在这之前，业界传出企业出售数据与非法使用数据的做法。在今年10月份，前重庆市长黄奇帆在上海外滩金融峰会上大力提倡数据税，要求把企业通过收集用户数据获取的营收进行统计，并回收20%-30%的数据税款，而外界认为，这可能是中共政府推动新税款种类的前头信号。

在今年10月，中国政府发布十四五电子商务相关条例，要求进一步加紧对网络企业的监督，这也可能会导致互联网企业在明年面临严峻的监管浪潮。

近期以来，中国的监管政策波及范围越来越广。本周，阿里巴巴、腾讯和百度公司被市场监督管理局判处2150万人民币的反垄断罚款。在今年上旬，阿里被处以28亿美金的反垄断罚款，数额空前，随后，腾讯、拼多多等企业也难逃被罚的命运。在面临沉重监管压力之际，阿里巴巴公司向下调整了今年的财报预期，并将"监管环境收紧与隐私"和"隐私数据保护法规担忧"列为经营的不确定因素。