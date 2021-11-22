台湾艺人大S与中国富商汪小菲离婚引发网络议论

台湾前往中国大陆发展的艺人大S与丈夫汪小菲今天发布联合声明宣布离婚。消息一出，部分中国网友涌入汪小菲的微博大表祝贺；但也有网友反击，认为这是家务事，既然两人已经达成共识，外人不应置喙。

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本名徐熙媛的大S与丈夫汪小菲今天发布联合声明宣布离婚。据中央社今天报道称，在声明发布后，汪小菲的母亲张兰也开了直播，除了照惯例宣传自家商品外，被网友问到有关两人离婚的事情，以及往后孙子、孙女要跟谁在哪里生活时，强调自己不能擅自做主，称尊重孩子的决定。

艺人大S与丈夫汪小菲结婚10年划下句点，今天透过律师发布联合声明，两人经认真、慎重考虑，决定和平解除婚姻关系，并已办理相关手续，未来将以父母、朋友身分共同扶养孩子。此外，也表示感谢所有人对他们的喜爱和支持。

两人确定离婚的消息传出后，中国的网友涌入汪小菲的个人微博留言，其中不乏不理性的言论，例如“恭喜解脱了”、“委屈了好多年”、“恭喜终于自由了”；然而，在此之外也有许多网友力挺两人的决定，称“人家两个人离婚是人家的家事，大家就别争辩了”。

该报道称，另一方面， 2018年汪小菲与大S曾一起参加以“明星夫妻的生活”为题材的实境节目“幸福三重奏”，如今当时参与的三对夫妻中，汪小菲与大S，以及江宏杰与福原爱已离婚。有中国网友将这个过往挖了出来，除了直言这个节目“有毒”，也盼仅剩的一对夫妻陈建斌与蒋勤勤感情弥坚。

不过，和来自台湾的大S与中国大陆汪小菲以及台湾人江宏杰与日本乒乓球前冠军福原爱婚变不同的是，稍前提及的“幸福三重奏”节目里的陈建斌与蒋勤勤，却都是中国大陆本地艺界人士。