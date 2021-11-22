外媒：中国高超音速导弹试射包含先进操作展现最新军事能力

据美国官员称，中国去年夏天进行的一次高超音速导弹试射涉及一项复杂操作，在飞行过程中从该系统发射了一枚抛射物，表明该中国导弹项目的先进程度要高于之前所知。据美国参谋首长联席会议副主席海顿日前接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访时警告说，中国有朝一日将可能利用这项技术，对美国发动核武突袭，他呼吁美国应当更认真看待中国的试射。

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据华尔街日报今天报道说，中国高超音速导弹试射包含先进操作，展现最新军事能力。而有关该高超音速导弹试射的消息今秋被报道。这次试射以及该中国导弹的先进能力显示了中国研发先进武器的速度正超越美国。美国官员担心，中国在建设可能针对美国位于印太地区的港口或设施的平台方面行动速度快于预期。

华尔街日报说，《金融时报》(Financial Times)周日早些时候报道了该高超音速导弹试验中上述先进能力的最新细节，其中称试射发生在7月份。该报称，8月还进行了另一次高超音速导弹试射。目前尚不清楚在7月试射中发射的抛射物是一枚导弹，还是旨在迷惑导弹防御系统的诱饵。

五角大楼官员对该高超音速导弹操作一事不予置评。但美国官员表示，这种新能力促使外界加强了对中国已经具有相当大规模的军事建设的审视。

据中央社引述英国“金融时报”报道称，中国今年7月份试射极音速武器时，极音速滑翔载具在接近目标时发射另一枚飞弹，让五角大厦备感意外，认为这反映中国的技术超越美俄。

英国这家报纸引述未具名的知情人士透露，中国发射的极音速滑翔载具以5马赫的速度飞行时，在南海上空发射飞弹。报道指出当时的试射包含一项先进技术，使极音速载具能以至少5马赫的速度接近目标时发射飞弹，由于先前没有任何国家展示过这种能力，让五角大楼的科学家大感意外。

有部分专家认为，当时发射的可能是一种反制措施，用来摧毁防空系统以防极音速飞弹被击落。

据金融时报上个月报道，中国分别于7月27日和8月13日进行极音速武器试射，引发华府对北京军事实力提升的担忧。中方则否认相关报导内容，称只是例行的航天器（太空飞行器）试验，以确认可重复使用技术。

美国参谋首长联席会议副主席海顿（John Hyten）日前接受美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）专访，透露一些中国军队今夏试射的细节。海顿说中国以5倍音速的速度发射一枚导弹，绕着地球飞行并丢下一个极音速滑翔载具，这一载具一路飞回中国，并对在中国的一个目标造成影响。当被问到是否击中目标时，他表示“够接近了”。海顿相信，中国有朝一日将可能利用这项技术，对美国发动核武突袭，他也呼吁华府应当更认真看待中国的试射。