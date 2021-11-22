庆祝乒乓外交50周年 中美乒乓外交新版本来了？

据国际乒联周一宣布，美国和中国的乒乓球运动员将在世锦赛上联手庆祝解冻双边关系的 "乒乓球外交 "50年。中美两国关系微妙之际，此举是否能够以乒乓小球带动中美两国关系大球旋转引发关注。

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据法新社今天报道说，国际乒乓球联合会（ITTF）表示，中国运动员林高远和王曼昱将在本周开始的混合双打比赛中与美国人Lily Zhang和Kanak Jha联手。据该国际组织在一份声明中说："历史将在休斯顿再现。这个美国城市将于11月23日至29日举办世界个人和双打锦标赛。

据中央社引述中国央视22日上午消息，国际乒乓球联合会透露出战的中美混双组合分别是：中国的林高远和美国的张安；以及美国的吉哈（Kanak Jha）和中国的王曼昱。

法新社引据中国乒乓球协会主席刘国梁说，这两对组合将 "建立在中美友谊之上"，并开启 "乒乓球外交的新篇章"，该中国乒乓球协会机构负责管理中国的乒乓球运动。

"乒乓外交 "指的是1971年中国和美国球队之间的一系列友谊赛，这为美国和中国之间的官方关系铺平了道路，当时中国在外交上是孤立的。

50周年纪念是在北京和华盛顿之间持续紧张的背景下举行的，在美国前总统特朗普的任期内，双方关系急剧恶化。

法新社说，两国目前继续在一些问题上发生冲突，如台湾、中国境内维吾尔族的待遇、贸易平衡的不平衡以及中国中央政府对香港自治领土的接管。

然而，中国官员和官方媒体将这一纪念日誉为庆祝乒乓外交在加强中美关系方面 "巨大遗产 "的机会。

据中央社介绍说，1971年时任美国总统的尼克松（Richard Nixon）推动中美关系和解时，中国在4月邀请于日本名古屋参加世界锦标赛的美国台球队访问北京，终结两国20多年的人员交往隔绝局面。这一事件被称为“乒乓外交”。随后，时任美国白宫国家安全顾问的基辛格（Henry Kissinger）在当年7月秘密访中，尼克松则在1972年2月正式访问中国，中美关系走向正常化。

中央社说，今年4月中国国家副主席王岐山在纪念“乒乓外交”50周年的活动上指，这项互动是“以小球推动大球”，又呼吁两国聚焦合作，管控分歧。