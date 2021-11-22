李克强：中国经济出现新的下行压力 有评论吁放松监管提信心

中共中央下月中将召开经济工作会议，为中国明年的经济政策定调，而在政府总结今年经济之时，国务院总理李克强已两次在不同的专家座谈会上指出，经济出现新的下行压力，推动经济须「爬坡过坎」，包括缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。

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《星岛日报》今(22日)天的社论指出，李克强的講話预示明年中国经济的压力不小，而在中国经济增长率放缓，第三季只有4.9%的情况下，经济动力问题将延伸至明年，故北京若要提振经济动力，关键是要振兴投资者信心和消费者信心，包括在一轮加强监管风暴后，应鼓励相关行业健康发展，近日传出北京考虑放松房企三条红线借贷和土地拍卖规则等，都是鼓励受监管行业再出发的先兆。 中国现时有1.5亿户以市场运作的经济单位，其中个体工商户逾1亿，前者为7亿多人提供就业，单是后者则为近3亿人提供就业，难怪总理李克强本月1日考察市场监管总局并主持发展壮大市场主体工作座谈会时指出，当前经济面临新的下行压力，1亿多市场主体是稳住经济基本盘的底气、韧性所在，要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的困难，制定新的组合式减税降费政策，继续引导金融机构向实体经济合理让利，破除制约市场主体发展的不合理限制，对各类所有制企业一视同仁。

到了本月18日，李克强主持经济形势专家和企业家座谈会时强调，当前国内外形势依然复杂严峻，经济出现新的下行压力，要在高基数上继续保持平稳运行面临很多挑战，要采取针对性措施加强经济运行调节，缓解大宗商品价格上涨向下游中小微企业传导的压力。李克强又说，面对挑战，要强化「六稳」「六保」，包括「保就业、保民生、保市场主体」，增强宏观政策的前瞻性针对性，做好跨周期调节，推动经济爬坡过坎，保持经济运行在合理区间和就业大局稳定。

发改委：中国物价水平总体可控

李克强在会议上开始时曾提出，今年以来，中国发展遇到疫情多地散发、严重洪涝灾害、大宗商品价格快速上涨、电力煤炭供应一度紧张等多重挑战，目前经济总体已稳步恢复，可以实现今年主要目标，就业提前完成全年任务。

事隔三天，中国国家发展和改革委员会昨(21日)晚表示，中国消费品价格近期虽有上涨，但与全球其他主要经济体物价普遍「大涨」相比，中国物价总水平将保持在合理区间，不会出现物价全面上涨的「通胀」情况，呼吁民众「没必要过于担心」。