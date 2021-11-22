杜特尔特罕见当面对习近平说“厌恶”近来在南海与中国船只的冲突 提法制解决

菲律宾总统杜特尔特周一在中国领导人习近平主持的一场区域性峰会上表示，他对最近菲律宾在南海与中国船只发生的冲突“感到厌恶”，并表示法治是解决问题的唯一途径。据路透社说，杜特尔特在这场东盟-中国特别峰会上表示，这不利于我们两国之间的关系。据法新社说，杜特尔特的言论对于这位自2016年上台以来一直推动与北京改善经济合作关系的领导人来说异常强烈。

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据法新社今天报道说，菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)周一谴责上周二与中国在有争议的南中国海发生的事件，而北京则呼吁 "维护 "该地区的 "稳定"。

杜特尔特在东南亚国家联盟（东盟）和中国的会议上说："我们对最近在阿永金环礁发生的事件感到遗憾，并非常关切地看到其他类似的事态发展，"他用菲律宾对第二托马斯环礁的称呼来形容。杜特尔特在中国国家主席习近平主持的地区峰会上补充说："这对我们国家之间的关系和我们的伙伴关系是不利的。"

习近平则在峰会上呼吁 "共同维护南海的稳定，使其成为和平、友谊和合作之海"。习近平承诺，他的国家将永远不会寻求霸权，当然也不会欺负那些小家伙。

上周二，中国海警船只向有争议的南沙群岛第二托马斯环礁上为菲律宾军事人员提供的船只发射水炮，使资源丰富的南中国海的紧张局势急剧上升。

中国几乎声称拥有整个海域，该海域每年有数万亿美元的贸易通过。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南也对该地区提出了主权要求。

据法新社，北京无视一个国际法庭在2016年做出的裁决，该裁决认为其历史诉求没有法律依据。马尼拉对这一事件表示愤慨，但北京方面表示，菲律宾船只未经许可进入其水域。

杜特尔特的言论对于这位自2016年上台以来一直推动与北京改善经济合作关系的领导人来说异常强烈。

周五，华盛顿警告北京，根据美国和菲律宾的防务条约，武装侵略将迫使美国作出回应。

欧盟也呼吁 "所有各方尊重南海的航行和飞越自由"。

据菲律宾国防部长德尔芬-洛伦扎纳说，在中国驻菲律宾大使保证菲律宾船只不会受到阻碍后，补给船将恢复其在第二托马斯环礁的任务。

据该报道称，在今天的峰会上，马来西亚总理伊斯梅尔-萨布里-雅克布警告说，不要采取任何可能 "使局势进一步复杂化和加剧该地区紧张局势 "的行动。

据杜特尔特说，应该 "充分 "利用《联合国海洋法公约》和他上任后搁置的2016年对中国的仲裁裁决来解决争端。杜特尔特敦促中国 "继续致力于早日实现一个有效和实质性的南海行为准则"。杜特尔特补充说：除了尊重法治，根本没有其他办法解决这个巨大的问题。

法新社说，中国已经控制了几个珊瑚礁，包括2012年的斯卡伯勒珊瑚礁，位于菲律宾主岛吕宋岛以西240公里处。有些已经变成了中国的军事基地，有飞机跑道和港口设施。1990年代中期，中国占领了马尼拉专属经济区内的美济礁后，菲律宾将其一艘船停在托马斯附近的礁石上，以宣示其对该地区的主权。菲律宾海军陆战队驻扎在那里。