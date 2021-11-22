环球时报威胁：立陶宛再有破坏性行动就断交

因应立陶宛允许台湾在当地设立代表处，北京昨天宣布将两国外交关系降至代办等级。官媒环球时报当天放话，立陶宛若在台湾问题上有进一步破坏性行动，中国可能与它断交。环球时报没有说明立陶宛再有何种破坏行动，中国就断交。此前，有中国学者称北京为了避免扩大与欧盟关系冲击而没有祭出断交惩罚。环球时报说，中国今后与西方的外交更加重视实际内容，“看淡表面和边缘的东西必为大势所趋”。

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据中央社今天报道说，台湾驻立陶宛台湾代表处18日挂牌成立。在连续的警告批判后，中国政府昨天宣布将两国外交关系降至代办等级。就此，经常针对涉外事务发表议论的官媒环球时报昨天在社评中表示，立陶宛不顾中方反对，允许以“台湾”名义开设代表处，北京宣布将两国外交关系降为代办级是对这种作法的明确回应，同时也是一个警告。社评说，“如果立陶宛在台湾问题上有进一步破坏性行动，中国可能与它断交”。

社评还表示，中国过去较为重视场面上的和谐，“以后美西方议会搞事的多了”，就会自然看淡一些过去重视的事情；中国今后与西方的外交更加重视实际内容，“看淡表面和边缘的东西必为大势所趋”。对于台湾代表处成立后中国宣布与立陶宛的外交降级，社评说，“这等于划了一个标准：今后哪个欧洲国家这样干，导致的后果至少会是这样。因为这给中国实际造成的损失很小，我们也不值当动整个台海政策”。

中央社引述香港星岛日报今天消息，中国人民大学国际关系学院教授王义桅分析，北京此次将两国外交关系降为代办级，是中国外交史上罕见的外交事件，再严重就是真的断交了。据王义桅说，这次断然降级是让立陶宛感到疼，“对于包括捷克、匈牙利和波兰等欧洲小国在内的势力也是一个震慑，警告他们不要试图在台湾等原则问题上挑衅中国”。