中国今天敦促停止炒作彭帅事件

中国周二呼吁结束彭帅事件舆情，这是中国当局对中国网球球员彭帅指控一名前政权高官张高丽的罕见官方回应。此一表态由中国外交部做出，而直到现在，几乎每天都受到提问质疑的中国外交部一般都拒绝对这一案件发表评论，说这不是一个外交问题。没有消息表明中国官方的这一敦促，是否能够平息国际对彭帅案真相的追问。

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据法新社今天发自北京消息说，中国周二呼吁结束彭帅事件，这是对球员指控一名前政权高官的罕见官方回应。

2014年法国网球公开赛一项冠军彭帅指控前副总理张高丽三年前强迫她发生性关系。

直到现在，几乎每天都受到质疑的中国外交部一般都拒绝对这一案件发表评论，说这不是一个外交问题。然而，中国外交部发言人赵立坚对自本月初以来针对中国彭帅事件的争议作出了反应。据赵立坚说，“我认为有些人应该停止故意把这个问题变成一个敌对的问题，特别是一个政治问题。”

法新社说，赵立坚没有说明他的言论具体针对的是谁。

国际上除了从克里斯-埃弗特到诺瓦克-德约科维奇的许多世界网球明星外，包括法国、美国和英国在内的几个西方国家也呼吁北京方面说明彭帅的命运。消息说彭帅已经有几个星期没有声音踪迹了。

周日，彭帅这位网球冠军终于出现在与国际奥委会主席托马斯-巴赫的视频会议上，视频保证她的情况良好。

据法新社说，如果习近平主席治下的政权不对该球员的指控进行澄清，女子职业巡回赛的保护机构WTA已经威胁要退出中国市场。

法新社说，彭帅此案在中国的媒体和社交网络中仍然是禁忌。反对性骚扰的MeToo运动在中国处于起步阶段，到目前为止还没有指控触及任何共产党官员。