中国海警拍录菲律宾补给船遭控“恐吓与骚扰”

菲律宾海军人员今天在南海进行运补时，中国海警派人在一旁拍照录影，菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）指控中方此举是“恐吓与骚扰”。此前菲律宾总统杜特尔特在中国与东盟峰会上直接对习近平抱怨说“厌恶”菲律宾与中国船舰冲突。

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据中央社今天引述消息报道说，就南海运补被跟拍，菲律宾防长批中国恐吓与骚扰。

资源丰富的南海在过去一周紧张情势升高，因为菲国船只16日运送物资给南沙群岛仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）的陆战队员时，遭中国海警船发射水砲。这起攻击迫使菲国船只中止运补，菲律宾政府对此表达愤怒。

北京则称，那些船只未经允许就进入中国海域。

每年通过南海航道的贸易金额多达数以兆计美元。中国宣称拥有南海几乎全部海域的主权，文莱、马来西亚、菲律宾、台湾、越南也主张拥有南海部分主权。

荷兰海牙常设仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年就裁决，中国对南海主张的历史性权利没有根据，但北京不理会这项裁决。

据菲律宾国防部长罗伦沙纳表示，两艘配有菲律宾海军人员的民间船只，今天再次尝试前进仁爱暗沙，“在没有任何意外事件的情况下”抵达。但罗伦沙纳说，附近一艘中国海警船派出橡皮艇，艇上3人在菲律宾人员和货物下船时进行拍照和录影。

菲律宾国防部长罗伦沙纳说：“我已向中国大使表达，我方认为这类行为是恐吓与骚扰。”

中央社说，中国驻马尼拉大使馆未立即回应置评要求。