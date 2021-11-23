中国说普京愉快习近平接受邀请 出席北京冬奥开幕

据中国外交部发言人赵立坚今天说，中国国家主席习近平邀请俄罗斯总统普京出席北京冬奥开幕式，普京“愉快地接受了邀请”，双方正就普京前来中国具体事宜保持密切沟通。

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中国说普京愉快接受邀请，将出席北京冬奥开幕。据中央社今天报道称，预定2022年2月4日至2月20日举行的北京冬奥，目前正面临美国及部分西方国家可能的外交制裁。

据该报道，中国外交部下午举行例行记者会。针对俄罗斯日前表示，普京已收到习近平邀请出席北京冬奥开幕式。赵立坚对此回答称，待双方商定所有细节后，将共同对外发布有关消息。

赵立坚还表示，“共襄盛事”是中俄之间“多年形成的良好传统”。2014年习近平应邀出席在俄罗斯索契（Sochi）举行的冬奥开幕式，这次习近平也邀请普京出席北京冬奥开幕式，普京“愉快地接受了邀请”，双方正在就普京前来中国具体事宜保持密切沟通。赵立坚还说，中俄两国元首的冬奥之约，将再次诠释中俄“亲望亲好、邻望邻好”的伙伴关系。相信两国“运动健儿将再创佳绩，为向世界呈现一场简约、安全、精彩的体育盛事作出应有的贡献”。