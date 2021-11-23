保护战略资产 意总理德拉吉三度阻中资收购企业

意大利总理德拉吉（Mario Draghi）的政府今年2月上任以来，为保护战略资产，第三次否决中资收购意大利企业。

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深圳上市的浙江晶盛机电股份有限公司发出通告，表示该公司试图与半导体设备厂应用材料（Applied Materials）香港公司成立合资公司，收购应用材料在意大利的萤幕印刷设备事业，但遭到意大利政府出手阻挡。

两名政府消息人士告诉路透社，意大利内阁在11月18日的会议上作出这项决定。意大利经济发展部长乔杰堤（Giancarlo Giorgetti）建议否决，指出这项收购可能对具有战略性的半导体行业造成影响。

上述合资公司也打算收购应用材料在新加坡的晶圆设备事业和在中国的资产。应用材料的总部在美国。

意大利政府在2012年制订“黄金权力”（golden powers）法案，赋予意大利政府特殊国家权力，保护“对国家利益具有重要战略意义的资产”免于落入非欧盟成员实体。而根据一项效期至12月31日的临时规定，“黄金权力”条款也可用来针对欧盟团体。

自2012年来，罗马5度动用“黄金权力”以阻止意大利公司落入外国势力手中，其中有4次涉及中资企业，而德拉吉政府上任以来已3度动用这项权力。

德拉吉上个月否决中资企业先正达集团（Syngenta）收购蔬菜种子生产商Verisem，今年4月则出手阻止中国深圳创疆投资控股公司收购米兰一家半导体设备生产商的控股权。