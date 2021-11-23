华尔街日报：中国加大力度发展从高超声速导弹投放武器的能力

中国加大力度发展从高超声速导弹投放武器的能力。目前还没有其他国家展示出有能力从高超声速滑翔飞行器发射抛射物，这表明中国今夏进行的早期试验是一项旨在给美国导弹防御系统制造新威胁计划的一部分。据该报说，美国军方官员承认，美国的高超音速武器开发计划落后于中国。过去五年，美国进行了九次高超声速武器试验，而中国试验了数百次。

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据华尔街日报今天报道说，中国正拓展其开发可由高超声速导弹投放的武器的能力，这意味着今夏的一次试验是一项旨在给美国导弹防御系统制造新威胁计划的组成部分。那次试验让美国军方官员对中国的技术成就感到惊讶。

受政府控制的中国航空工业空气动力研究院(AVIC Aerodynamics Research Institute)表示，一个能够模拟高超声速导弹所面临的速度和高温的新风洞已准备就绪。该研究院在周日的一份新闻稿中表示，这个新风洞的作用包括满足高超声速飞行器的“武器分离和投放”试验需求。

高超声速滑翔飞行器是一种机动式弹头，被置于远程导弹的顶端，一经投放，就会以不可预测的路径向目标滑翔，使其难以被拦截。美国官员表示，在7月份的一次试验中，中国发射的一枚导弹先是在近地轨道绕地球飞行，然后投放了这种滑翔飞行器。他们表示，该滑翔飞行器继而单独发射了它自己的一枚抛射物。这是一项突破物理学界限的壮举。

尚没有其他国家展现出有能力从高超声速滑翔器上发射抛射物。导弹专家称，这样发射具有巨大的技术挑战，因为发射是在滑翔器以大约五倍声速飞行时进行，意味着抛射物立即要承受极高的压力和温度。

据该报道说，上述抛射物的确切用途尚不清楚。如果从飞行中的滑翔器上发射的是导弹，可能使它们更难防御。使用此类抛射物的目的可能包括发射假目标迷惑导弹防御系统，或发射一枚导弹以摧毁一个次要目标。

曾在蒙特雷国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies)工作的导弹技术专家Melissa Hanham称：“在有数据公布之前，情况仍然非常难以捉摸。”

美军官员承认，美国的高超声速武器开发项目落后于中国。据不久前还担任美国参谋长联席会议副主席的空军上将John Hyten称，过去五年，美国进行了九次高超声速武器试验，而中国试验了数百次。

中国已拥有数以百计可携带核弹头的弹道导弹，这些导弹可进入太空，并以比高超声速滑翔飞行器更快的速度落回地面。其中包括可以向不同目标发射多达12枚弹头的导弹，这可能会击垮美国的防御系统。军事分析人士表示，中国政府的目标似乎是研发新武器和运载方式，以确保自身保持优势。

卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)驻北京的核武专家赵通说，他认为中国担心的是美国导弹防御系统的未来，包括可能的天基拦截系统。据美国官员称，中国在8月份进行了另一次高超声速导弹试射。分析人士称，此次夏季试射的目的之一可能是发展从南部地区威胁美国的能力，避开美国的大部分导弹防御系统，而美国导弹防御系统的定位是反击从北极上空发射的导弹攻击。

华尔街日报说，中国正加紧完善从高超声速滑翔器上发射导弹的能力，这可能会加大美国的压力，以更快速地加强其导弹防御系统。拜登政府定于明年初发布美国导弹防御政策的更新版本，同时发布新的国防政策。五角大楼上周五表示，美国导弹防御局(Missile Defense Agency)已经向雷神技术、洛克希德-马丁公司和诺斯洛普格拉曼公司授予合同，以开发在高超声速滑翔器下降过程中将其摧毁的系统原型。而且，亚太地区的军事领导人表示，增加新的导弹防御系统是他们的首要任务之一。