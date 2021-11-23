美媒：国际舆论敦促中国领导人就彭帅事件作出解释

最近几天中共领导人们受到一种几乎先例的公开问责，女子网球名将们纷纷要求他们对彭帅事件作出解释。与之前涉及NBA的体育争议不同，中国政府对于这次公开发声的网球职业选手们影响有限。北京冬季奥运会临近之际，对一名已退休中共高级官员的性侵指控引发了网坛国际明星和女子职业网球巡回赛事举办机构的强烈抗议。而由中国官方媒体甚至国际奥委会主席动作报告这名中国女运动员彭帅动向的行为，不仅没有缓解国际舆论对彭帅自由安全担忧，反而激发更多尖锐批评。

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据华尔街日报今天报道说，国际舆论敦促中国领导人就彭帅事件作出解释。

与之前涉及美国职业篮球联赛(National Basketball Association, 简称NBA)的体育争议不同，这一次，如果中国官员不作出令人满意的回应，网球明星们和国际女子网球协会(Women's Tennis Association, 简称WTA)似乎准备放弃他们在中国的经济利益。

周日，处于这场风波中心的中国网球名将、35岁的彭帅与国际奥委会(International Olympic Committee)主席以及奥委会其他一些人员进行了视频通话。这些人称，彭帅在家中安全无虞，她希望外界尊重自己的隐私。在彭帅通过她的社交媒体账户公开作出上述指控后，已有近两周没听到关于她的消息，也没看到她在公开场合露面。

就在此次视频通话前，中国官方媒体记者最近几天在网上发布了一些彭帅的照片和视频，旨在向外界表明彭帅目前生活正常。

目前尚不清楚这些视频和彭帅的公开露面是否足以平息这场风波。国际奥委会有关此次通话的声明没有提及性侵指控。到目前为止，中国官方没有就此事发表评论。

这场风波将令中国面临潜在批评，可能被指更重视保护一名政治人物，而非解决与全球反性侵运动相关的一些关切，而且在北京冬奥会将举行之际，这对中国未来主办重大国际体育比赛也可能产生不利影响。

据该报道说，和过去与NBA或人权倡导者发生的争执不同，这次北京方面就这场争议指责外国批评者的空间有限，而且目前面临艰难的选择：是打破先例、向国际压力低头去调查一名高级官员，还是试图在一些世界最有名的女运动员所关注的社会问题上压制她们。

中国政府在引导有关彭帅的争议时遇到了难题，围绕全球#MeToo运动快速变化的政治格局无异于雪上加霜，这场运动已经扳倒了一些知名权贵，他们的名气远远高于彭帅发文指控的那位中国政界人士。

体育界高管表示，除非拿出一项能让女子网球界各大巨星满意的决议，否则，外国选手和赞助商是否会参加在中国举办的赛事还是个问号。这位联盟高管说：“谁会来？”

即便中国威胁要封锁WTA巡回赛，可能不会吓到网球明星们，他们没有像NBA那样的集体谈判安排，这种安排可能会鼓励球员保护联盟收入。和职业高尔夫球手一样，女网球选手更像是独立承包商，只要#whereispengshuai仍是社交媒体上的热门话题，她们就可以更自由地表达自己的关切。

总部设在北京的China Sports Insider的创始人Mark Dreyer说，中国为限制新冠病毒传播采取的极端措施，特别是缩减一度繁忙的国际体育赛事安排，可能会让北京方面有时间拖延处理彭帅事件引发的争议。