彭帅事件持续发酵 美国国务院密切关注

中国女网名将彭帅自曝与高官张高丽不伦后消声匿迹，尽管中国媒体曝光她的最新动向仍未能令外界信服。美国国务院对此密切关注并盼见她安全，也呼吁追究性侵责任。

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美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）23日在媒体简报被问及此事时表示，美国密切关注彭帅的情况，美国与全球各地同样关切彭帅动向，也都期望见到她安全。

他还说，美国持续支持个人自由发言并追究性侵责任，也相信世界任何地方的任何这类报告都应调查。尤其是中国“对批评采取零容忍态度，以及试图让发声者缄默的纪录”。

人权观察中国研究员王亚秋女士表示："国际奥委会现在在中国政府的强迫失踪、胁迫和宣传机器中发挥着积极作用。”

彭帅本月初在社群媒体上指控前中国国务院副总理张高丽曾对她性侵。中国的网路审查员删除这篇文章后，彭帅就此下落不明，国际高度关注她的安危，杯葛明年举行的北京冬季奥运的声浪也不断升高。

19日晚间开始一连数天，中国官方媒体突然在推特（Twitter）发布彭帅的照片与影片，显示彭帅人在北京，安危似乎太平无事。

21日彭帅和国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）视频通话。根据国际奥会声明，彭帅在通话时强调她“安全无恙”，希望此时此刻各方“尊重她的隐私”。国际奥会此举不仅未化解外界对彭帅自由的担忧，也让国际奥会备受抨击。

美国联邦众议院外交委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）23日声明表示，国际奥会接受中共宣传人员言词的字面意思令人不安，国际奥会也从故意无知（willfully ignorant）变成中国共产党对彭帅虐待（mistreatment）的积极参与者。显然，相较于保护运动员福祉，国际奥会更在意的是与中共的财务关系。