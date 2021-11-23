彭帅案：国际奥委会遭批危险玩火

"静谧外交 "还是携手助攻？国际奥委会周日会见了中国网球明星彭帅，但没有要求进一步保证她的自由，却从而谐和了与2月举办下一届冬奥会的中国的立场。

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据法新社今天发自洛桑的报道说，根据国际奥委会刚刚过去的星期天的说法，在两周没有这位指控中国前副总理张高丽强迫她发生性关系的网球冠军彭帅的消息后，总部设在洛桑的机构是第一个获得证明彭帅 "在北京的家中安然无恙 "的外国组织。

国际和战略关系研究所（Iris）研究主任卡罗尔-戈麦斯（Carole Gomez）说，国际奥委会因此 "部分 "回应了对这位35岁球员的担忧，彭帅人属网球世界，但此事件引发的大火蔓延到了联合国和美国白宫。

据卡罗尔-戈麦斯说，“但国际奥委会声明的空洞性是有问题的。” 这位研究员警告说：“国际奥委会不提供任何有关案件实质的信息，就是在玩弄北京的把戏，使自己处于一种爆炸性的局面，根本就是让北京冬季奥运会完全政治化。”

而从西方媒体到非政府组织，对奥林匹克机构的批评如雨后春笋般涌现，指责国际奥委会与中国当局 "共谋 "封杀彭帅的言论，因此也谋杀了中国的#metoo。

国际人权批评说，国际奥委会现在在中国政府的强迫失踪、胁迫和宣传机器中扮演着积极的角色。人权观察中国专家王亚秋在推特上对此表示遗憾。

在大赦国际的阿尔坎-阿卡德看来，国际奥委会正被浸没于恶水里，应该极其小心，不要成为可能助长侵犯人权行为的洗白活动。

国际奥委会自上周四以来一直声称采用"静默外交"，没有公开质疑中国，这似乎与国际奥委会在运动员受到威胁时经常采用幕后行动方式一致。例如，国际奥委会在2020年秋季，在白俄罗斯总统卢卡申科有争议的连任后，增加了与白俄罗斯奥委会的交流，但最后因为持不同意见的运动员遭受迫害而还是制裁了白俄罗斯领导人。

国际奥委会在阿富汗也很活跃，自从塔利班于8月中旬夺回阿富汗政权以来，国际奥委会已经策划了300名 "奥林匹克运动团体成员 "的撤离，上周在卡塔尔开始就另外700名 "处于危险之中 "的人的命运进行谈判，这些人 "主要是从事体育运动的妇女和女孩"。

据法新社说，根据洛桑大学的奥运专家Jean-Loup Chappelet的分析，“但彭帅的情况不同：国际奥委会无法控制警察层面发生的事情，也没有办法让彭帅离开中国。"

国际奥委会在周日的干预所引起的不适与其说是关于结果，因为没有人能做得更好，还不如说是对彭帅的指控揭露缺乏明确的立场。而此时距离冬奥会（2022年2月4日至22日）不到三个月，中国周围都是要求外交抵制的声音。

据联合国人权事务高级专员的一位女发言人周二在日内瓦说："中国当局有责任确保对彭帅提出的严重的性侵犯指控进行透明的调查。"

但是，国际奥委会的声明中却没有这一说法。

EM里昂大学欧亚体育中心主任西蒙-查德威克说，这是因为最高体育机构不能允许自己得罪中国人，因为国际奥委会还需要中国让这场冬季奥运会圆满结束，也要保证成千上万人和记者在北京的自由流通与工作。

法新社说，国际奥委会几个月来一直被质疑它的道德标准，而且它确实没有声称自己是 "世界超级政府"，能够 "解决联合国安理会、七国集团和二十国集团都没有办法解决的问题"。但在意识形态两极化时期，西方对人权的愤怒也激怒了中国及其盟友，他们认为这是干涉。

因此，国际奥委会声称的 "中立性 "越来越站不住脚。据EM里昂大学欧亚体育中心主任西蒙-查德威克指出："没有一个组织足以驾驭这些相反的两极对立。