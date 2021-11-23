《新苏黎世报》：中国的“失踪“有系统 有法律依据

德语媒体对中国网球名将彭帅的下落继续表示关注和质疑。

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德国《商报》周二就国际奥委会主席巴赫和彭帅之间的视频对话表示，国际奥委会只需要 30 分钟的视频通话就可以说服自己，这位失踪数周的中国网球球员状况很好。考虑到这位明星运动员失踪案存在许多不一致之处，而且中国政府以迫使中国公民发表某些言论而闻名，这令人惊讶。国际奥委会运动员委员会主席泰尔霍和巴赫仅凭30分钟的谈话，就成为彭帅状态极佳的关键见证人，这是一个丑闻。 国际奥委会正在让自己成为北京的帮手。

柏林《每日镜报》也有类似的看法。该报表示：彭帅指责共产党政治家张高丽强迫她发生性关系。指责发表后，这位运动员消失了数周。当一位损害了政客的著名女运动员失踪，然后又宣布一切都很好，为了她的隐私，最好不要去打扰她 — 人们怎么能够轻易地就相信这一切？巴赫要么太天真——要么不在乎。两者都让他不配担任国际奥委会主席。

北京要求停止炒作彭帅事件后，《新苏黎世报》的反应是：彭帅的下落仍然存疑。中国的名人失踪案已有多起。当他们数月或数年后重新出现时，他们没说太多关于他们神秘离开的事情。比如，马云三个月后带着短视频回来了，他看起来很呆板，没有感情。陈秋实十八个月没在YouTube直播上露面后，看上去很憔悴。他说，有很多事情他不能说。范冰冰失踪三个月后现身，承认知道羞耻并请求原谅。 她写道：“没有党和国家的好政治，没有群众的爱，就没有范冰冰。”中国的“失踪”是有系统和法律依据的。人权组织说这是国家有组织的绑架。一种属于党组织的私人警察可以在不管法律或不必通知家人的情况下将一个人秘密拘留六个月。 这些人会被带到哪里，各各不一。他们可能在家中、酒店、政府公寓或监狱中的单独隔音牢房中受到监控。