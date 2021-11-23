格陵兰撤销中国俊安铁矿开采许可

丹麦自治区格陵兰岛政府22日宣布，已撤销中国俊安集团在首府努克（Nuuk）附近铁矿场的开采许可。格陵兰当局指控这间中企不仅未积极开采，还屡次“赖帐”不付款。

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格陵兰岛撤销给中国矿业公司俊安集团的一项铁矿石开采许可证。据路透社报道说，格陵兰岛周一表示，已经撤销了对一家中国矿业公司在首都努克附近开采铁矿石的许可证。这一决定给希望涉足格陵兰这个资源丰富北极岛屿的中国企业带来了打击。

中国煤炭和铁矿石进口商俊安集团(General Nice)在2015年取得Isua矿项目的控制权。该项目的前所有者London Mining已经破产。这是第一家在格陵兰岛取得矿产开采权的中国公司。

由于气候变化打开了水路，为开采这个岛屿的矿产资源提供了可能，格陵兰引起了国际社会的兴趣。

当地政府在声明中说，收回许可权是因为这个地点的经营活动不活跃，其并补充说，一旦俊安正式交还许可权，将把它提供给新的感兴趣的公司。当地政府称，该中国公司也没有支付约定的担保款项。据格陵兰资源部长Naaja Nathanielsen说，“我们不能接受许可证持有者一再未能履行约定的最后期限。”

路透社说，格陵兰政府还要求中国俊安集团归还所有地质数据，支付150万丹麦克朗保证金的剩余款项，并对矿区进行清理。

消息显示，中国向格陵兰发展近期屡屡受创。格陵兰当局指控中企俊安集团不仅未积极开采，还屡次“赖帐”不付款。据中央社报道称，今年4月经改选而筹组的格陵兰自治政府标榜重视环保的矿产开采，今年下令禁止开采铀矿，并同步终止宽纳斯特（Kuannersuit）矿场的开采工作。宽纳斯特是当今全球最大的稀土矿场之一，部分所有权归属某家中国企业。

早在2016年，曾有消息来源告诉路透社，俊安集团有意向丹麦政府承购格陵兰岛上一座废弃海军基地，不过基于国安考量，丹麦政府并未答应。2018年，某家中国国营银行与国营建筑公司也曾表明愿提供融资，并在格陵兰岛辟建两座机场，结果未获自治政府点头。