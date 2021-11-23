欧盟今再敦促中国释放张展

公民记者张展，因报道武汉疫情而被拘捕，12月28日，张展案在上海开庭。

欧盟周二呼吁中国立即释放并治疗因拍摄世界上第一个遭受新冠肺炎病毒疫情袭击的城市武汉的隔离情况而被判刑监禁的中国记者张展。欧盟外交部长何塞普-博雷尔(Josep Borrell)的发言人纳比拉-马斯拉里(Nabila Massrali)说：“欧盟周二的呼吁是在就张展的情况多次向中国当局提出要求后提出的，但至今没有得到答复。”

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据法新社说，38岁的公民记者张展在2020年底因 "寻衅滋事"罪被判处4年监禁后正在绝食，这一指控在中国经常用于对付政治反对派。她的哥哥张菊本月早些时候警告说张展已经严重憔悴，"可能活不了多久了"。

据欧盟外交高级代表何塞普-博雷尔(Josep Borrell)的发言人纳比拉-马斯拉里(Nabila Massrali)周二说，“张展的健康状况正在迅速恶化，而她仍然在监狱中。” 纳比拉-马斯拉里说：“此外，张展还患有严重的营养不良症。”

据欧盟外交部长何塞普-博雷尔(Josep Borrell)的发言人纳比拉-马斯拉里(Nabila Massrali)说，欧盟敦促中国采取一切必要措施，确保张展作为紧急案例得到充分的治疗，并确保张展能够接触到她所选择的家庭成员和律师，"欧盟外交部长何塞普-博雷尔(Josep Borrell)的发言人纳比拉-马斯拉里(Nabila Massrali)在声明中说，“欧盟呼吁中国尊重其国际人权义务，立即无条件释放张展。”

据马斯拉里说，这位前上海律师于2020年5月15日被拘留，并于2020年12月28日因报道中国中部武汉的新冠病毒大流行病而被判处四年监禁。

法新社说，2020年2月，在这个拥有1100万居民的大都市被隔离的几天后，张展前往武汉报道那里的情况。张展拍摄的病人躺在拥挤的医院走廊里的镜头，让人们罕见地看到了受冠状病毒困扰的中国城市的卫生状况。

欧盟外交部长何塞普-博雷尔(Josep Borrell)的发言人纳比拉-马斯拉里(Nabila Massrali)说：“欧盟周二的呼吁是在就张展的情况多次向中国当局提出要求后提出的，但至今没有得到答复。”