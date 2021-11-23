美国导弹驱逐舰今天穿过台湾海峡

美国“米利厄斯”号导弹驱逐舰周二过航台湾海峡，美国军方称这是例行活动的一部份。中国官方没有在第一时间回应，稍后由中国人民解放军东部战区新闻发言人提出批评，并且报告，东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒。一般认为，中国稍后还将由国防部或外事机构提出批评抗议。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，美国一艘军舰周二再度航行通过台湾海峡，美国军方称这是例行活动的一部份。据美国海军指出，阿利·勃克级导弹驱逐舰米利厄斯号(Milius)依国际法例行通过台湾海峡国际水域。

美国海军指出，米利厄斯号穿越台湾海峡，展现美国对自由开放印太地区的承诺，美军在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。

针对美国“米利厄斯”号导弹驱逐舰周二过航台湾海峡，中国军队东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒；将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

据该发言人说，“美方此举制造安全风险，破坏地区稳定。”

美国一艘军舰周二再度航行通过台湾海峡，美国军方称这是例行活动的一部份；展现美国对自由开放印太地区的承诺，美军在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务。据该报道称，中美元首上周二进行了逾3小时的首次视频会晤。对于日渐紧张的台海局势，习近平指出，“这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚”。美国总统拜登表示，美国政府的台湾政策没有改变，美国不鼓励台湾独立。