习近平会如何处理张高丽

张高丽是中共总书记习近平第一任的同事，前中共政治局常委，网球名将彭帅指控性侵的主角。他目前好像平安无事。

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华盛顿邮报24日电报道分析，“尽管共产党精英成员有婚外情并不少见，但张先生是第一个面临如此公开性侵犯指控的人物“。可见事件的敏感与危险程度，以至于官方喉舌胡锡进被委以重任专以英文发推向海外散播彭帅”平安“的信息时，竭力避免提起”张高丽“，只以”那事“代之。

彭帅帖文指控张高丽性侵后，帖子二十几分钟在微博消失，彭帅消失了两周后，在国际女子网球协会WTA，全球网球名将“彭帅在哪里”的强大呐喊下，为避免北京冬奥落入滑铁卢，尤其避免党的高级领导人形象受损，官媒开始有步骤施放彭帅“自由活动“但是在多人“陪同下“的视频，国际舆论照旧怀疑，最后出了一个大场面，巴赫通过视频与彭帅“聊天”，让国际奥委会得出彭帅“平安无事”的结论。

巴赫与多人陪着彭帅“聊天“的场面再度证明彭帅活着，但无法证明彭帅是否真的得到了自由。这件事却让人们发现，张高丽曾经是北京冬奥筹委会的负责人，与巴赫早就打过交道。

这就有了华盛顿邮报24日报道中的一句话：“在通话之前，由于WTA等人关注彭女士的下落和安全，张先生受到的关注相对较少。在巴赫进行视频聊天后不久，情况发生了变化，一张 2016 年国际奥委会主席在北京的一次会议上与张先生握手的照片开始在社交媒体上流传。”

彭帅在帖子中揭露张高丽“道貌岸然”，其实，张高丽在任时许多中国人注意到他永远不变的表情，华盛顿邮报引述知情人士透露，“张高丽因在国家电视台上的木纳表情和永远面无表情而广为人知，这是多年前在一场车祸中脸部受伤的结果。”

张高丽刻意保持低调，著有《中国领导人如何思考》一书的美国投资银行家劳伦斯·库恩中引用张高丽的话说，“结果比言语更重要，”但熟悉内情的人称，在幕后，张先生比他的公众形象所暗示的要复杂，表现出丰富的幽默感，经常开玩笑。在官方媒体上，他被描绘成文学和网球爱好者。

张高丽以“网球爱好者”的身份接触网球名将彭帅。彭帅11月2日的帖子揭露，张高丽七年前和她发生过性关系，当时张是天津市委书记，张担任常委后断绝了与彭帅的联系，退休后再次找她，邀请她到他家并强迫她发生性关系。

华尔街时报24日报道说，“最近几天中共领导人们受到一种几乎先例的公开问责，女子网球名将们纷纷要求他们对彭帅事件作出解释。”

“中国政府使用高压手段来让批评者噤声，而高级党员干部的私生活尤其是禁区。正常情况下，在中国公开羞辱这样一位高级官员是徒劳的，彭帅在与50万粉丝分享的信息中称，她感到自己像“以卵击石”。

该报问道：“是打破先例、向国际压力低头去调查一名高级官员，还是试图在一些世界最有名的女运动员所关注的社会问题上压制她们？“ 该报认为：”这场风波将令中国面临潜在批评，可能被指更重视保护一名政治人物，而非解决与全球反性侵运动相关的一些关切，而且在北京冬奥会将举行之际，这对中国未来主办重大国际体育比赛也可能产生不利影响。“

比起上述媒体相对温和的报道，一些中国问题专家的看法十分尖锐，『北京之春』荣誉主编胡平认为，中共最高当局应依照自己的规定处分张高丽。『中国共产党纪律处分条例』第135条规定，和他人发生不正当性关系造成不良影响的要当给予党纪处分，而且，“利用职权、教养关系、从属关系或者其他相类似关系与他人发生性关系的，从重处分。“胡平分析：为什么要从重，因为这类性关系，暗含性侵成分。张高丽之事，应属此类。

但是，处分一位前中共常委意味着什么？习近平愿意去这样做吗？法国政治学者邦达兹认为：“中共强调传统价值以及领袖的榜样作用，但是，这一高级领导人张高丽被指性侵及通奸的丑闻，摧毁了这一中共精心营造的战略。“

正因为领袖的“榜样作用“出了问题，所以就发生了官媒出马欲盖弥彰的做法，旅美法律学者、中国人权律师滕彪认为：“很多人认为，中共害怕各国会因彭帅事件抵制奥运会，我觉得这当然是中共考虑的因素之一，但不是最主要的因素。首要任务是维护政治局常委的光辉形象，防止其他人效法彭帅指控党和国家领导人，这涉及到共产党合法性问题。“

张高丽被视为江泽民提拔起来的干将，但政论人士凌峰认为，彭帅时间不能简单地用中共内部的江习斗来看，张高丽的性侵行为，不但伤害江泽民，还伤害了整个中共，现在更重要地是要看中共将怎样处置张高丽这种中共杰出马克思主义领导人。但他认为，当局已开始捏造一封彭帅电邮，让彭帅否认自己被性侵，表明中共根本不想处理张高丽，因为彼此彼此。而且他们很有把握，在威胁利诱下，彭帅最后必然要出来否认自己说过的话，这也是世人关系彭帅目前处境的原因，因为不少人最后都不得不在中共凌虐下低头。

华盛顿邮报引述政府内部人士表示，他们不认为这些指控构成党的重大丑闻。他们表示，虽然结果难以预测，但党很少对高层官员进行调查，也绝不会仅针对不当性行为进行调查。

许多观察人士因此对彭帅的命运很担心，如果性侵案得不到调查和公正处理，彭帅暂时得到的“安全“会持续到什么时候，冬奥会结束以后？她还能继续出国参加比赛，她有接受外媒采访的自由吗？